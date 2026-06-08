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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Марий Эл Республика Оршанский район Оршанка

Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Оршанский район - Оршанка

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Бизнесмена признали виновным из-за покупки земли для ИТ-деревни 3
13.02.2025 После хорошей характеристики Минцифры из-под стражи освобожден Юрий Усков, основатель ИТ-компании iSpring 1
29.01.2025 «МегаФон»: у городского населения Марий Эл вырос интерес к сельской жизни 2
23.01.2024 Жителям сел Марий Эл улучшили онлайн‑общение 1
30.10.2023 В деревне в Марий Эл впервые запустили скоростной мобильный интернет 1
14.12.2015 «Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл 1
21.10.2014 Республика Марий Эл переходит к оплате услуг ЖКХ с помощью единого платежного документа 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10521 3
Ростелеком 10781 1
Telegram Group 2849 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4820 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 93 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13503 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3635 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9916 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9199 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22623 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3225 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7825 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12831 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15740 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1243 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16868 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7519 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9740 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1412 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1141 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2118 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29472 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17730 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4285 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 411 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9260 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6269 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Google YouTube - Видеохостинг 2974 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6133 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 1
Кошкин Алексей 19 3
Бастрыкин Александр 26 2
Муталиев Руслан 1 1
Маркелов Леонид 2 1
Шадаев Максут 1197 1
Володин Вячеслав 106 1
Попов Алексей 338 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 452 6
Россия - РФ - Российская федерация 163588 5
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 236 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Горномарийский район 6 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Земля - планета Солнечной системы 10817 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 27 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10758 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3092 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3123 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 235 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8123 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 783 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7332 1
Аренда 2640 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2773 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3290 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11118 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1869 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 188 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3903 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10105 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2055 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21240 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2321 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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