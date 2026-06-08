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Россия ПФО Марий Эл Республика Оршанский район Оршанка
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10521 3
|Ростелеком 10781 1
|Telegram Group 2849 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4820 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 1
|iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 93 1
|Кошкин Алексей 19 3
|Бастрыкин Александр 26 2
|Муталиев Руслан 1 1
|Маркелов Леонид 2 1
|Шадаев Максут 1197 1
|Володин Вячеслав 106 1
|Попов Алексей 338 1
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