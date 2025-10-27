Разделы

Россия ПФО Марий Эл Республика Горномарийский район


СОБЫТИЯ


27.10.2025 «Рувики» поможет обучить «ГигаЧат» 20 языкам народов России 1
23.01.2024 Жителям сел Марий Эл улучшили онлайн‑общение 1
02.03.2023 «Мегафон»: сотрудники марийских лесничеств вышли на связь 1
10.08.2018 Россиянин, торговавший ПО для взлома Android, отделался ограничением перемещений 1
06.09.2016 В «Яндекс.Переводчике» появились марийский и горномарийский языки 2
26.09.2013 Количество абонентов ШПД «Ростелекома» в Республике Марий Эл превысило 50 тыс. 1

МегаФон 9751 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4440 1
Telegram Group 2477 1
Ростелеком 10243 1
Yandex - Яндекс 8277 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 369 1
Республиканский центр марийской культуры 1 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3334 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3432 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21796 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56266 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4051 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7653 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3045 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25420 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9577 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26926 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3249 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12101 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8635 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13488 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31066 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1176 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16615 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9903 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28802 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9125 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 289 1
Machine translation - Машинный перевод - RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил - TMS - Translation Management System - TMCI - Translation Management Computer Infrastructure - Инфраструктура для управления переводом 61 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1600 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 825 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11123 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25413 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2167 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8853 1
Google Android 14572 2
Google YouTube - Видеохостинг 2862 1
Pokemon Go 80 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 50 1
Apple iOS 8177 1
Кошкин Алексей 15 2
Байтин Алексей 2 1
Бугров Александр 3 1
Серов Евгений 2 1
Чемышев Андрей 2 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 428 5
Россия - РФ - Российская федерация 154954 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 874 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1651 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 225 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Оршанский район - Оршанка 6 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 26 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1323 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 332 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 642 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 910 1
Россия - УФО - Челябинская область 1365 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 546 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3151 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45339 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10431 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5963 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54454 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1897 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4284 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14878 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3668 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1819 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1380 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1797 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50773 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2991 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 1
