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«Мегафон»: сотрудники марийских лесничеств вышли на связь

В республике организовали специальную связь для специалистов лесного хозяйства. «Мегафон» установил ретрансляторы в Медведевском, Килемарском, Горномарийском и Параньгинском районах. Устройства обеспечивают сигнал на большей части лесов региона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оборудование оператора поддерживает частотный диапазон 160 МГц — основной для работы носимых радиостанций лесных работников. Радиус покрытия ретрансляторов составляет около 50 км. Специалисты лесной охраны теперь могут оперативно связываться с коллегами и руководством лесничеств, даже находясь на значительном удалении друг от друга. Это повышает качество работы и своевременность реагирования на внештатные ситуации.

Для обеспечения республиканской лесной охраны устойчивой связью на удаленных территориях лесного фонда Правительством Марий Эл были выделены средства Минприроды республики на покупку ретрансляторов.

В рамках национального проекта «Экология» Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл реализует региональный проект «Сохранение лесов» уже четыре года. Обеспечение лесной охраны связью увеличивает эффективность сохранения лесных насаждений и безопасность жителей региона.

«Лес — это наше общее достояние, и мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить его для будущих поколений. Благодаря работе оборудования “Мегафона”, у лесной охраны Марий Эл есть возможность оперативно решать вопросы по контролю за лесопользователями, а также передавать информацию о чрезвычайных ситуациях и нарушениях лесного законодательства в диспетчерскую службу Минприроды Республики Марий Эл», — отметил Евгений Серов, начальник отдела охраны и защиты лесов Минприроды Республики Марий Эл.

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«Специалисты лесной службы работают в непростых условиях, им жизненно необходим надежный сигнал. Важно, чтобы все территории были оборудованы современными коммуникациями. С помощью ретрансляторов можно организовать связь между лесничествами и лесопожарными подразделениями по всей территории лесного фонда. Это особенно актуально для малонаселенных районов, где не всегда возможно обеспечить связь с помощью мобильной сети», — сказал Алексей Кошкин, директор «Мегафона» в Марий Эл.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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