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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167119
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Кошкин Алексей



29.01.2025 «МегаФон»: у городского населения Марий Эл вырос интерес к сельской жизни 1
23.10.2024 «МегаФон»: работа из дома набирает популярность в Марий Эл 1
23.09.2024 Еще в 22 населенных пунктах Марий Эл появился 4G-интернет «МегаФона» 1
13.08.2024 «МегаФон»: поздравить Йошкар-Олу с 440-летием приехали гости из разных уголков страны 1
24.07.2024 Жители Горномарийского района стали самыми активными интернет‑пользователями в Марий Эл 1
14.06.2024 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в пригороде Йошкар-Олы 1
26.03.2024 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Йошкар-Оле 1
23.01.2024 Жителям сел Марий Эл улучшили онлайн‑общение 1
30.10.2023 В деревне в Марий Эл впервые запустили скоростной мобильный интернет 1
20.09.2023 В быстрорастущих районах Йошкар-Олы расширили покрытие LTE 1
30.06.2023 В старейшем городе Марий Эл улучшили мобильную связь 1
02.03.2023 «Мегафон»: сотрудники марийских лесничеств вышли на связь 1
17.01.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Кошкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8847 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Потенциал 2 1
Telegram Group 2000 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3915 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 140 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2913 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7664 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7389 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3988 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3413 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7581 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1480 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1459 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 989 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6967 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8004 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2672 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3733 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 640 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6451 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2242 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2798 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3264 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1612 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1127 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 508 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
Google YouTube - Видеохостинг 2751 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 1
Серов Евгений 2 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 405 12
Россия - РФ - Российская федерация 144512 6
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 580 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Горномарийский район 5 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1879 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Оршанский район - Оршанка 5 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 747 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2457 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1165 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 82 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 684 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 700 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 881 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 884 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6188 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2378 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2936 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5759 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2654 1
Дача - дачники 821 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1692 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1206 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2589 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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