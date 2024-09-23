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Еще в 22 населенных пунктах Марий Эл появился 4G-интернет «МегаФона»

Более 5 тыс. жителей небольших сел и деревень в 11 районах Республики Марий Эл получили доступ к современным цифровым сервисам в сети оператора. Это стало возможно благодаря второму этапу федерального проекта по устранению цифрового неравенства — УЦН 2.0.

Связь «МегаФона» появилась в 22 населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Теперь абоненты оператора в этих поселениях могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 50 Мбит/с. При таких условиях можно скачать полнометражный фильм хорошего качества всего за пять минут или без задержки присоединиться к онлайн-семинару. Стабильный сигнал облегчает выполнение повседневных задач, таких как передача показаний счётчиков, запись в поликлинику и оформление документов.

«Сотрудничество с Министерством цифрового развития Марий Эл позволило обеспечить даже самые удаленные села и деревни доступом к востребованным цифровым сервисам. Спрос на мобильный интернет в сельской местности неуклонно растет. Показательным примером служит Горномарийский район, где в среднем на одного абонента приходится 42 ГБ трафика в месяц — на треть больше, чем на жителя республиканской столицы», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Марий Эл.

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Инженеры использовали средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволило пользователям выходить в Сеть, работать с приложениями и загружать большие объемы информации даже во время пиковых нагрузок. Также сельские жители получили возможность звонить по технологии VoLTE, которая обеспечивает одновременное общение и доступ к необходимым цифровым сервисам.

Технические специалисты провели работы в поселке Черное Озеро, селах Моркиялы, Токтайбеляк, деревнях Микушкино, Еникеево, Нижние Шелаболки, Четнаево, Чуваш-Отары, Малая Кужмара, Большое Опарино, Лопово, Паганур, Юж-Толешево, Фадейкино, Досметкино, Елембаево, Большой Кугланур, Чирки, Ананур, Лужала, Лоскутово, Тапшер.

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