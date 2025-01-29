«МегаФон»: у городского населения Марий Эл вырос интерес к сельской жизни

Жители городов все чаще выбирают села и деревни для отдыха. За последние три месяца количество горожан, посещающих небольшие населенные пункты республики, выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Наибольший трафик приходится на выходные дни. Об этом говорится в исследовании «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов.

В поселке Мочалище Звениговского района был зафиксирован максимальный прирост гостей из городов — их число увеличилось на 66%. Село Ронга в Советском районе продемонстрировало рост на 44%. Деревня Малый Кугунур в Оршанском районе заняла третье место по динамике, нарастив число посетителей на 33%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чаще всего абоненты оператора выбираются за город по выходным. Количество приезжих из городов в субботу и воскресенье превышает средние показатели недели на 15%.

«Суммарный интернет-трафик, расходуемый жителями крупных населенных пунктов в небольших поселениях, увеличился на 51%. Развитие технологий и доступ к интернету позволяют горожанам оставаться на связи с внешним миром даже находясь в уединении деревни или села. Благодаря возможностям удаленной учебы и работы, люди могут менять обстановку и наслаждаться спокойствием на природе без ущерба для своего дохода», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Марий Эл.

Для того, чтобы растущее интернет-потребление местных жителей и гостей не сказывалось на скорости передачи данных, оператор ускорил действующее оборудование связи в более чем 75 небольших поселках, селах и деревнях. За последние полгода инженеры перевели частоты, используемые в сетях 2G и 3G, в стандарт LTE в населенных пунктах Волжского, Оршанского, Медведевского, Звениговского, Сернурского, Килемарского и Юринского районов. Теперь выходить в Сеть быстрее могут жители сел Марьино, Исменцы, поселков Таир, Шелангер, Визимьяры, деревень Ильинка, Кушнур, Кучки и др.