В старейшем городе Марий Эл улучшили мобильную связь

«Мегафон» запустил дополнительное телеком-оборудование в Козьмодемьянске. Для того чтобы увеличить емкость сети и скорость передачи данных, инженеры оператора также модернизировали действующую инфраструктуру связи города. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Цифровые улучшения затронули жилые кварталы, производственные площадки, торговые и культурные учреждения, социальные объекты Центрального и 2-го микрорайонов. В частности, в зону обновлений попали Центр народной культуры и сквер имени Андрея Эшпая, корпуса завода «Потенциал», бассейн «Волга» и Этнографический музей.

Для повышения качества мобильных услуг оператор задействовал среднечастотные диапазоны LTE. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в здания и быструю загрузку онлайн-страниц. По результатам замеров, сделанных инженерами компании, средняя скорость передачи данных сейчас составляет 15-20 Мбит/с, а пиковая — достигает 80 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы без задержек общаться по видеосвязи, использовать интернет для работы или учебы, смотреть фильмы и сериалы.

«За год жители и гости Козьмодемьянска стали расходовать на 20% больше интернет-трафика. Мы постоянно отслеживаем пользовательскую активность и улучшаем сеть в соответствии с потребностями абонентов. Современные телеком-сервисы способствуют развитию территорий, улучшают туристический опыт и привлекают путешественников», — сказал директор «Мегафона» в Марий Эл Алексей Кошкин.

Козьмодемьянск расположен в живописном месте, на высоком берегу Волги. Его считают прообразом вымышленного города Васюки из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Туристы прибывают сюда на круизных теплоходах, чтобы посмотреть на Музей сатиры и юмора им. Остапа Бендера и старинные купеческие дома, зайти в Смоленский собор иконы Божией Матери, насладиться видом природных достопримечательностей, провести время с пользой в Этнографическом музее под открытым небом. Как показывает big data оператора, с начала года чаще других в городе бывали гости из соседних регионов, Москвы, Санкт-Петербурга и Владимирской области.

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«Мегафон» – объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.