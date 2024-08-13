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«МегаФон»: поздравить Йошкар-Олу с 440-летием приехали гости из разных уголков страны

В 2024 г. празднование дня основания марийской столицы растянулось почти на неделю. Туристы из более чем 60 регионов России приехали, чтобы отметить круглую дату вместе с жителями Йошкар-Олы. Больше всего гостей прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С 6 по 11 августа 2024 г. Йошкар-Ола отмечала свое 440-летие. На это знаменательное событие приехали как соседи, так и путешественники из самых отдаленных уголков страны, включая Сибирь и Дальний Восток. Самые многочисленные делегации прибыли из Москвы и Московской области (23% от общего числа гостей), на втором месте оказались туристы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), затем следуют жители Татарстана (7%), а также Кировской (6%) и Нижегородской (4%) областей.

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«Даже дождь не помешал тысячам зрителей собраться на грандиозном мероприятии. С ростом количества людей выросла и нагрузка на сеть мобильной связи. Это стало хорошей проверкой для нашей инфраструктуры, которую она с успехом выдержала. Мы заранее нарастили пропускную способность базовых станций по городу, в том числе рядом с основными площадками праздника. Инженеры провели рефарминг частот, переведя часть диапазона 2100 МГц в стандарт LTE у Патриаршей площади, на набережной, в Центральном парке, Марий парке, Парке Победы и других местах», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин.

За шесть дней в сети оператора участники праздничных гуляний суммарно прокачали свыше 50 ТБ данных, что соизмеримо с размещением 10 млн снимков в соцсетях. Среди гостей лидерами в интернет‑активности стали представители Приморского края. Проговорили участники праздника более 600 тыс. минут. Наиболее разговорчивые абоненты приехали из Волгоградской области.

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