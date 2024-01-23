Жителям сел Марий Эл улучшили онлайн‑общение

За год потребление мобильного интернета в малых населенных пунктах республики выросло на 25% — выяснили аналитики «МегаФона». По обезличенной статистике с базовых станций заметнее всего в 2023 г. оказалась динамика передачи данных в LTE. Сегодня на этот высокоскоростной стандарт связи приходится уже 78% от всего объёма загрузок в небольших селениях региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Большую часть трафика местные жители расходуют на просмотр коротких видеороликов. Около 17% суммарного количества отправленного и скачанного контента проходит через популярный видеохостинг YouTube. Далее в порядке убывания следуют «ВКонтакте» и Telegram. Эти сервисы чаще других выбирают для общения с близкими.

«Если в 2020 г. среднестатистический селянин скачивал на смартфоне порядка 18 Гб в месяц, то уже в 2023 г. среднемесячный трафик на одного абонента, проживающего в сельской местности, составил чуть больше 27 Гб. Динамика обусловлена ростом аудитории цифровых сервисов, внедрением востребованных услуг в электронном виде, а также распространением качественного и одновременно "тяжелого" видеоконтента», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин.

Чтобы растущий дата-трафик не влиял на скорость загрузки за пределами городов, оператор модернизировал объекты связи в 40 населенных пунктах 13 районов Марий Эл. Основную часть работ провели в Звениговском, Моркинском, Оршанском, Советском и Горномарийском районах. Технические специалисты компании использовали диапазон LTE‑2100, который обеспечивает уверенное покрытие и достаточную ёмкость для обслуживания клиентов. Решение помогло улучшить пропускную способность и ускорить передачу данных до 50%.

После проведенных мероприятий уверенный сигнал и быстрый мобильный интернет стали доступны жителям и совсем небольших поселений, где проживает до 500 человек, таких как Алатаево, Керебеляк, Кушнур, Нартас, Большая Лумарь, Орша и других.

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