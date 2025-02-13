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После хорошей характеристики Минцифры из-под стражи освобожден Юрий Усков, основатель ИТ-компании iSpring

Предприниматель Юрий Усков, основавший ИТ-компанию iSpring, освобожден из-под стражи в зале суда. Его даже не поместили под домашний арест, как того требовало следствие. На это, предположительно, повлияло то, что Ускова поддержало Минцифры.

Освобожден в зале суда

Суд освободил из-под стражи обвиняемого в мошенничестве основателя iSpring Юрия Ускова. Не последнюю роль в этом сыграло участие Минцифры, как пишет «Коммерсант».

Следствию также было отказано в просьбе заключать предпринимателя под домашний арест. В качестве меры пресечения был избран запрет на осуществление определенных действий.

Ведомство представило суду характеристику, подписанную министром Максутом Шадаевым, в которой говорилось о заслугах и достижениях Ускова.

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Институт iSpring
Решением суда Юрий Усков освобожден из-под стражи

Предпринимателя подозревают в особо крупном мошенничестве в связи с покупкой у муниципалитета в 2013 г. участка под строительство ИT-деревни по заниженной цене.

Другими фигурантами являются глава администрации Оршанского района Александр Плотников и его первый заместитель Иван Михеев.

Поддержка Минцифры

В документе, представленном министерством, был указано, что Усков открыл компьютерную школу для обучения детей в Йошкар-Оле с филиалами по России, лицей и первый частный ИT-вуз, а также то, что он поддерживает проекты, направленные на помощь участникам СВО, в которой участвует его сын.

«Благодаря огромному личному вкладу Юрия Ускова создана успешная компания, которая… разрабатывает и экспортирует отечественные программные решения по всему миру и является образцом корпоративной культуры, сохраняя при этом свои основные производственные ресурсы в родном регионе», — сказано в характеристике.

Глава СКР Александр Бастрыкин, по данным издания, взял на контроль это уголовное дело, а председатель Госдумы Вячеслав Володин и некоторые другие политики потребовали проверить обоснованность возбуждения дела.

Мошенническая схема по версии следствия

В правоохранительных органах изданию подтвердили, что обвинения против Ускова связаны с операциями с муниципальными земельными участками, о чем в день ареста заявляли коллеги подозреваемого.

По версии следствия, с мая 2013 г. по май 2023 г. земля приобреталась структурами Ускова по заведомо заниженным ценам. В деле фигурируют iSpring, ООО «Пс Лаб», ООО «Академия Айспринг» и ООО «Кампус», сказал источник издания.

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Схема якобы заключалась в том, что сначала участки брали в аренду, а затем путем различных манипуляций переоформляли в собственность. Речь идет в том числе о двух участках в деревне Ивановка Оршанского района площадью 2,6 тыс. и 1,2 тыс. кв. м.

Общий ущерб бюджету следователи оценили в 20,5 млн руб.

Сам Усков считает это «абсолютно политической ситуацией», связанной с тем, что он выступает против застройки рекреационной территории в городе.

Анна Любавина

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