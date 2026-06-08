Бизнесмена признали виновным из-за покупки земли для ИТ-деревни

Суд Республики Марий Эл признал местного ИТ-предпринимателя основателя компании iSpring Юрия Ускова виновным по делу о мошенничестве при покупке земельных участков для строительства ИТ-деревни и назначил ему условный срок. Предприниматель обвинение отрицает и намерен оспаривать приговор.

Приговор владельцу компании iSpring Юрию Ускову

Йошкар-Олинский городской суд (расположен в столице Республики Марий Эл) признал виновным владельца ИТ-компании iSpring Юрия Ускова (занимается разработкой корпоративных курсов онлайн-обучения) по делу о мошенничестве. Как сообщает местное издание «ProГород», Усков получил три года условно с испытательным сроком три года и выплатой штрафа в размере 500 тыс. руб.

Прокуратура запрашивала для Ускова четыре года тюрьмы и штраф в размере 800 тыс. руб.

Двое других фигурантов дела - чиновники администрации Оршанского района Марий Эл Павел Плотников и Иван Михеев - признаны невиновными. Еще один фигурант дела глава Оршанского района Александр Плотников погиб в конце 2025 г.

Институт iSpring Основателю компании iSpring Юрию Ускову дали условный срок

Адвокат Юрия Ускова Матвей Цзен пообещал обжаловать приговор. При этом адвокат назвал хорошим знаком оправдательный приговор другим фигурантам дело.

В чем обвиняют Юрия Ускова

Юрий Усков был задержан в начале 2025 г. Его обвинили в махинациях при покупке в 2013 г. земельных участков в Марий Эл, на которых предприниматель стал возводить ИТ-деревню.

Следствие считает, что покупка земли была осуществлена по заниженной стоимости, предприниматель также не выполнил условия по застройке территории и построил некачественные каркасные дома, часть из которых затем была снесена. Также следствие считает, что Усков вовлек в свою преступную схему чиновников Оршанского района.

Сразу после задержания Усков был отпущен под запрет определенных видов действий. Однако летом 2025 г. Йошкар-Олинский городской суд изменил меру пресечения предпринимателю на домашний арест. Сам предприниматель объяснял это обстоятельство тем, что он ездил в зону СВО (специальная военная операция России на Украине) и не смог вовремя прибыть на совершение следственных действий. Впоследствии Верховный суд Марий Эл отменил данное решение и вернул Ускову меру пресечения в виде запрета определенных видов действий.

Юрий Усков обвинения в свой адрес отрицал. Он указывал, что земельные участки были приобретены на открытом аукционе по цене, в 15,5 раз превышающую кадастровую стоимость, и на 20% выше рыночной оценки, зафиксированной при подготовке аукциона. В договоре с фирмой Ускова цена одного 1 кв. м составила 90 руб. тогда как земельные участки в Оршанском районе тогда продавались по цене 5,8 руб. за 1 кв м.

Всего фирма Ускова заплатила государству за данные земельные участки 8,3 млн руб. Кроме того, в строительство инфраструктуры было вложено 30 млн руб. Следствие оценило стоимость земли в 200 руб. за 1 кв. м. Но предприниматель парирует, что с учетом стоимости покупки земли и затрат на проведение коммуникации его инвестиции в земельные участки составили 500 руб. за 1 кв. м.

При этом других желающих делать застройку в Оршанском районе за прошедшие годы не нашлось, считает Усков. Кроме того, предприниматель считает, что каркасные дома возводятся по всей территории, и один из таких домов был продан по ипотечному кредиту, выданному Сбербанком (с проведением соответствующей проверки). Часть каркасных домов действительно была снесена, но это делалось с целью строительства на их месте кирпичных домов.

Усков признал, что оказывал помощь району: помогал строить дома, передавал детям подарки, но он не считает это незаконным. Предприниматель указывал, что из-за следственных действий и вызванных этим проблем в бизнесе iSpring бюджет Марий Эл недополучил 35 млн руб. При этом следствие инкриминировало предпринимателю ущерб сначала на сумму 20 млн руб., затем - на 2,6 млн руб.

Почему, по мнению основателя iSpring, его преследуют

Усков связывал обвинения в свой адрес с его активной общественной позиции: он выступал против застройки рекреационной зоны в районе «Теплой речки» (район Йошкар-Олы). Земельные участки в этом районе приобрела компания «Казанский парад» депутата Госсовета Марий Эл Руслана Муталиева.

Муталиев в разговоре с газетой «Коммерсант» указывал, что его фирма имела все необходимые разрешения для застройки территории, в том числе запланирована постройка объектов социальной инфраструктуры. Претензии же Ускова он называл «его личным амбициями».

Дело Юрия Ускова вызвало большой общественный резонанс, в поддержку предпринимателя высказывалось Минцифры.

Расследование брал на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин давал поручение комитету Госдуму по безопасности разобраться в обстоятельствах дела.