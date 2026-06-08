Бизнесмена признали виновным из-за покупки земли для ИТ-деревни
Суд Республики Марий Эл признал местного ИТ-предпринимателя основателя компании iSpring Юрия Ускова виновным по делу о мошенничестве при покупке земельных участков для строительства ИТ-деревни и назначил ему условный срок. Предприниматель обвинение отрицает и намерен оспаривать приговор.
Приговор владельцу компании iSpring Юрию Ускову
Йошкар-Олинский городской суд (расположен в столице Республики Марий Эл) признал виновным владельца ИТ-компании iSpring Юрия Ускова (занимается разработкой корпоративных курсов онлайн-обучения) по делу о мошенничестве. Как сообщает местное издание «ProГород», Усков получил три года условно с испытательным сроком три года и выплатой штрафа в размере 500 тыс. руб.
Прокуратура запрашивала для Ускова четыре года тюрьмы и штраф в размере 800 тыс. руб.
Двое других фигурантов дела - чиновники администрации Оршанского района Марий Эл Павел Плотников и Иван Михеев - признаны невиновными. Еще один фигурант дела глава Оршанского района Александр Плотников погиб в конце 2025 г.
Адвокат Юрия Ускова Матвей Цзен пообещал обжаловать приговор. При этом адвокат назвал хорошим знаком оправдательный приговор другим фигурантам дело.
В чем обвиняют Юрия Ускова
Юрий Усков был задержан в начале 2025 г. Его обвинили в махинациях при покупке в 2013 г. земельных участков в Марий Эл, на которых предприниматель стал возводить ИТ-деревню.
Следствие считает, что покупка земли была осуществлена по заниженной стоимости, предприниматель также не выполнил условия по застройке территории и построил некачественные каркасные дома, часть из которых затем была снесена. Также следствие считает, что Усков вовлек в свою преступную схему чиновников Оршанского района.
Сразу после задержания Усков был отпущен под запрет определенных видов действий. Однако летом 2025 г. Йошкар-Олинский городской суд изменил меру пресечения предпринимателю на домашний арест. Сам предприниматель объяснял это обстоятельство тем, что он ездил в зону СВО (специальная военная операция России на Украине) и не смог вовремя прибыть на совершение следственных действий. Впоследствии Верховный суд Марий Эл отменил данное решение и вернул Ускову меру пресечения в виде запрета определенных видов действий.
Юрий Усков обвинения в свой адрес отрицал. Он указывал, что земельные участки были приобретены на открытом аукционе по цене, в 15,5 раз превышающую кадастровую стоимость, и на 20% выше рыночной оценки, зафиксированной при подготовке аукциона. В договоре с фирмой Ускова цена одного 1 кв. м составила 90 руб. тогда как земельные участки в Оршанском районе тогда продавались по цене 5,8 руб. за 1 кв м.
Всего фирма Ускова заплатила государству за данные земельные участки 8,3 млн руб. Кроме того, в строительство инфраструктуры было вложено 30 млн руб. Следствие оценило стоимость земли в 200 руб. за 1 кв. м. Но предприниматель парирует, что с учетом стоимости покупки земли и затрат на проведение коммуникации его инвестиции в земельные участки составили 500 руб. за 1 кв. м.
При этом других желающих делать застройку в Оршанском районе за прошедшие годы не нашлось, считает Усков. Кроме того, предприниматель считает, что каркасные дома возводятся по всей территории, и один из таких домов был продан по ипотечному кредиту, выданному Сбербанком (с проведением соответствующей проверки). Часть каркасных домов действительно была снесена, но это делалось с целью строительства на их месте кирпичных домов.
Усков признал, что оказывал помощь району: помогал строить дома, передавал детям подарки, но он не считает это незаконным. Предприниматель указывал, что из-за следственных действий и вызванных этим проблем в бизнесе iSpring бюджет Марий Эл недополучил 35 млн руб. При этом следствие инкриминировало предпринимателю ущерб сначала на сумму 20 млн руб., затем - на 2,6 млн руб.
Почему, по мнению основателя iSpring, его преследуют
Усков связывал обвинения в свой адрес с его активной общественной позиции: он выступал против застройки рекреационной зоны в районе «Теплой речки» (район Йошкар-Олы). Земельные участки в этом районе приобрела компания «Казанский парад» депутата Госсовета Марий Эл Руслана Муталиева.
Муталиев в разговоре с газетой «Коммерсант» указывал, что его фирма имела все необходимые разрешения для застройки территории, в том числе запланирована постройка объектов социальной инфраструктуры. Претензии же Ускова он называл «его личным амбициями».
Дело Юрия Ускова вызвало большой общественный резонанс, в поддержку предпринимателя высказывалось Минцифры.
Расследование брал на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин давал поручение комитету Госдуму по безопасности разобраться в обстоятельствах дела.