Группа «Т1» вступила в АПКИТ

Группа «Т1» стала членом Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), крупного некоммерческого объединения ИТ-отрасли в России. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Деятельность Ассоциации нацелена на выработку эффективных механизмов реализации государственной политики в области информационных технологий, а также обеспечение согласованности государственных программ и планов развития компаний ИТ-отрасли. Члены объединения – ведущие разработчики, производители и дистрибьюторы программного обеспечения, компьютеров и оборудования.

«АПКИТ – экспертная отраслевая площадка, объединяющая ИТ-компании для формирования структурированного подхода к решению актуальных задач индустрии. Консолидация интересов игроков ИТ-рынка способствует выстраиванию эффективного диалога между бизнесом и государством. Группа “Т1” обладает обширным опытом в реализации программ по сохранению устойчивости бизнеса и развития его цифрового суверенитета и будет делиться своей экспертизой в рамках участия в ассоциации», – отметил Николай Князев, заместитель генерального директора по специальным проектам группы «Т1».

«Смысл участия в ассоциации – формировать ИТ-рынок вместе с ведущими игроками, готовить будущее для своего бизнеса. Членство в ассоциации открывает доступ к готовящимся инициативам по изменению налогов, пошлин, мерам поддержки, дает возможность адаптировать эти инициативы с учетом интересов компании, заблокировать неудобные для ИТ-индустрии законопроекты, предлагать свои инициативы, налаживать прямые контакты с топ-менеджерами и владельцами ИТ-рынка и представителями власти», – сказал Николай Комлев, исполнительный директор АПКИТ.

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 8000 сотрудников. В 2020 г. оборот холдинга составил 59,2 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, группа «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

АПКИТ – российское добровольное объединение юридических лиц – коммерческих организаций и деловых объединений, работающих в сфере информационных технологий и смежных областях. АПКИТ – некоммерческая организация, выражающая и защищающая интересы ИТ. Членами АПКИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а также нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации АЗИ, Ассоциация поставщиков программных продуктов НП ППП, АРПП «Отечественный софт», НП «Руссофт», Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, ИТ, цифровых инноваций и инжиниринга, ИТ-кластер Сибири.