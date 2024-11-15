Т-банк построит собственную сеть дата-центров

Т-банк планирует создать собственную сеть центров по обработке данных (ЦОД), проект строительства которой рассчитан до 2031 г. Кредитная организация ожидает, что первый такой центр откроется в 2027 г. Ранее российский коммерческий банк не имел собственных дата-центров, а арендовал их.

Создание ИТ-инфраструктуры

Т-Банк, который является частью «ТКС Холдинга», планирует запустить свою сеть ЦОДов, об этом пишет «Интерфакс». Первый из них должен открыться в 2027 г.

По словам директора по ИТ и вице-президента Т-Банка Вячеслава Цыганова, несмотря на мнение экспертов о том, что сейчас не лучшее время для инвестиций, мы решили двигаться вперед и строить собственные дата-центры. Это будет дорого, но мы будем делать это по своему, отличаясь от других, отметил Цыганов.

Российский коммерческий банк планирует использовать технологию free сooling (свободное охлаждение), это метод охлаждения, который использует наружный воздух для снижения температуры внутри помещений или систем охлаждения. В настоящее время одним из решений в области охлаждения ЦОДов является именно данная технология. Хоть эта методика уже применяется крупными технологическими компаниями в России, но в финансовом секторе она еще не использовалась в больших масштабах. Весомое превосходство технологии заключается в коэффициенте энергосбережения. Самый простой пример free cooling - открытое для проветривания окно или форточка в доме. При использовании естественного охлаждения затраты на принудительный теплообмен исключаются.

Проект по созданию сети дата-центров рассчитан до 2031 г. Цыганов ожидает увидеть первый результат и открыть первый центр в начале 2027 г. Мы будем продолжать инвестировать в различные технологические платформы, которые помогут развивать наш бизнес, подытожил Цыганов.

Ранее у Т-Банка не было собственных дата-центров, и он арендовал их. В ноябре 2024 г. была создана новая юридическая структура «Т-ЦОД-2», занимающаяся вычислительной техникой и информационными технологиями согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

О технологии охлаждения

Основной принцип систем free сooling - отказ от теплообменников, так что охлаждение вычислительного оборудования происходит за счет обдува при помощи уличного воздуха. Он очищается при помощи фильтров, после чего поступает в машинный зал. Осенью и зимой холодный воздух нужно разбавлять теплым, чтобы температура воздуха, которым обдувается оборудование, не менялась. Летом же в таких российских городах как Москва и Санкт-Петербург требуется наоборот еще доохлаждение.

Системы для free сooling в большинстве своем дешевле в эксплуатации, чем классические системы охлаждения с кондиционерами. Еще один плюс данной технологии охлаждения в том, что системы оказывают не такое сильное негативное влияние на окружающую среду, как кондиционеры с фреоном.

Технология используется в некоторых российских дата-центрах от Selectel вместе с системами доохлаждения. Со слов инженеров, зимой проблем с забором внешнего холодного воздуха нет - за окном прохладно, иногда даже очень, поэтому дополнительные системы охлаждения не нужны, а вот летом, температура воздуха повышается. Если бы разработчики использовали лишь одну технологию free сooling, то температура внутри составляла бы около 27°C, но температурный стандарт у технологической компании Selectel составляет 23°C.

Проблемы с поиском территорий для новых ЦОДов

В этом месяце крупнейшие российские банки заявили о сложностях с поиском площадок для строительства ЦОДов, многие руководители кредитных организаций озвучили эту проблему.

Как передают «Ведомости», председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что банк не рассматривает площадки мощностью менее 200 МВт, предпочитая объекты на 300-400 МВт, что сопоставимо с потреблением блока атомной электростанции.

Председатель правления «Т-Банка» Станислав Близнюк подтвердил сложности с поиском территорий даже для строительства двух ЦОДов по 50 МВт, указав на проблемы с доступностью мощностей и приемлемыми тарифами.

Основатель компании «Ди си квадрат» Александр Мартынюк поясняет, что основными критериями выбора площадок являются доступность мощности, транспортная доступность для сотрудников и наличие подключения к магистральным каналам связи.

По данным аналитической компании iKS-Consulting, в прошлом году 76% российского рынка ЦОДов сосредоточено в Москве - 53 400 стойко-мест с максимальной подведенной мощностью 540 МВт. На Санкт-Петербург приходится 9,3% рынка (7,3 тыс. стойко-мест), на остальные регионы - 14,8% (9,6 тыс. стойко-мест). Директор по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко прогнозирует рост региональных ЦОДов на 27,1% в 2024 г., тогда как в Москве ожидается увеличение на 17%, а в Санкт-Петербурге всего лишь на 5%.