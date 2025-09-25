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De Novo Де Ново
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 48, упоминаний - 53
De Novo и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Агеев Максим 33 25
|Карпов Геннадий 6 6
|Уткин Евгений 53 2
|Макаренко Валерий 3 2
|Козлов Михаил 182 2
|Шилина Мария 15 1
|Поздняков Владимир 8 1
|Егоров Алексей 12 1
|Бойко Александр 24 1
|Федченко Александр 5 1
|Рыженко Александр 1 1
|Александронец Тимофей 1 1
|Лосев Сергей 46 1
|Иваненко Ярослав 1 1
|Жданович Павел 7 1
|Малов Илья 8 1
|Безгубенко Андрей 3 1
|Тягунов Олег 4 1
|Кучеренко Андрей 1 1
|Детюк Сергей 2 1
|Карпенко Сергей 1 1
|Блескун Сергей 1 1
|Бахмацкий Дмитрий 1 1
|Пеший Дмитрий 1 1
|Гончарук Кирилл 1 1
|Спирков Станислав 5 1
|Гусев Глеб 13 1
|Шиндак Юрий 1 1
|Медведский Евгений 1 1
|Емельяненко Денис 1 1
|Strassmann Paul - Страссманн Пол 2 1
|Моложавский Александр 3 1
|Квиткин Михаил 1 1
|Музыка Владимир 1 1
|Подорожный Алексей 1 1
|Пироженко Артем 1 1
|Таранец Татьяна 1 1
|Закотий Татьяна 1 1
|Машаро Елена 1 1
|Романчук Антон 2 1
|DatacenterDynamics 8 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.