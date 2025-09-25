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De Novo Де Ново

De Novo - Де Ново

СОБЫТИЯ

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25.09.2025 Российские ученые нашли способ ускорить создание противоопухолевых лекарств с помощью искусственного интеллекта 1
09.10.2017 Oracle Cloud Infrastructure предлагает высокую производительность корпоративных приложений 1
07.06.2017 De Novo начинает строительство второй очереди ЦОД 1
17.05.2017 De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001 1
19.04.2017 Helsi.me защитил персональные данные пациентов с помощью облаков De Novo 1
16.03.2017 Медицинский информационный онлайн-сервис Health24 хранит данные в G-Cloud от De Novo 1
07.02.2017 «МКМ-Софт» использует ресурсы «Облака SuperNovo» 1
25.10.2016 На ИТ-рынке Украины заработало «Облако SuperNovo» 1
17.08.2016 De Novo запускает G-Cloud — защищенное «облако» для госучреждений 2
25.05.2016 «Облако De Novo» обеспечивает доступность информации на портале data.gov.ua 2
12.04.2016 Совокупный объем облачного рынка Украины в 2015 г. превысил $9 млн 1
29.03.2016 «Укрспирт» построил гибридную ИТ-инфраструктуру в «Облаке» De Novo 1
01.03.2016 «Облако» De Novo поможет ProZorro в проведении прозрачных закупок 1
03.02.2016 Киевский метрополитен ведет учет в «Облаке De Novo» 1
26.01.2016 Universal Bank будет использовать «Облако De Novo» для создания новых сервисов 1
09.12.2015 Teradata предлагает инструмент для расшифровки карты протеинов человека 1
24.11.2015 De Novo предоставляет облачные ресурсы для Министерства экономического развития и торговли Украины 1
10.11.2015 De Novo предложил новый облачный инструмент защиты данных — Veeam Cloud Repository 1
29.10.2015 Одесская областная государственная администрация выбрала облако De Novo 1
06.10.2015 Моторное (транспортное) страховое бюро Украины запустит систему «Электронный полис» с помощью De Novo 1
31.08.2015 Сделано в Китае: история брендов из Поднебесной 1
27.08.2015 De Novo открыла бизнес-направление сервисной поддержки и аутсорсинга ИТ 1
17.06.2015 Львовский городской совет подключился к «Облаку» De Novo 1
03.06.2015 De Novo запустил сервис «Выделенное виртуальное частное облако» 1
17.03.2015 «Триумф Медиа Груп» обслуживает украинских киноманов из «Облака» De Novo 1
10.03.2015 De Novo запустил образовательную инициативу «Облачная Лаборатория» 1
24.02.2015 De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар» 2
10.02.2015 Украинский процессинговый центр размещает оборудование в ЦОД De Novo 1
22.01.2015 «Облако» De Novo обеспечит бесперебойную работу ИТ «АПК-Инвест» 1
14.01.2015 DeNovo создала для ДТЭК систему резервного копирования на базе облачной инфраструктуры 1
27.11.2014 Искусственный интеллект на службе российской фарминдустрии 1
13.10.2014 «Дочка» Softline купила российское представительство украинского IaaS-провайдера 1
20.06.2014 ИТ-инфраструктура должна быть простой, как сервис из розетки 1
14.04.2014 ИТ-рынок Украины переживает обрушение 1
21.01.2014 De Novo открыла представительство в России 2
12.12.2013 «АХА Страхование Жизнь» переводит ИТ-инфраструктуру в «Облако» De Novo 1
08.10.2013 «ВТБ Банк» разместил вычислительные мощности в ЦОДе De Novo 1
03.09.2013 Fabrikant.ua перенес свою ИТ-инфраструктуру в «Облако» De Novo 1

Публикаций - 48, упоминаний - 53

De Novo и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 7
9594 7
NetApp - Network Appliance 667 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Biocad - Биокад 95 3
Ростелеком 10948 2
Microsoft Corporation 25775 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Инталев - Intalev 275 1
Cowon Systems 73 1
Ситроникс ИТ Украина - Ситроникс Информационные Технологии Украина 7 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
CK Hutchison Holdings 175 1
Радиан ТД 13 1
СофтПром 24 1
Samsung Electronics 11065 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Alibaba Group 473 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
Veeam Software 345 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ZTE Corporation 800 1
Oracle Corporation 7074 1
Крок - Croc 1964 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
MediaTek - Ralink 595 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1412 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
МТСБУ - Моторно транспортное страховое бюро Украины 3 2
ДТЭК - Донбасская топливно–энергетическая компания 8 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Юнитекс ТК 8 1
Уника СК - страховая компания 1 1
Укрспирт ГП - Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности - Червонослободской спиртовый завод - Краснослободской спиртовый завод 3 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
Piraeus Bank - Пиреус Банк 2 1
ProCredit Holding - ProCredit Bank - ПроКредит Банк 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
Киевский метрополитен 7 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
De Novo Облако - De Novo ЦОД 23 23
BeCloud G-Cloud 16 4
Microsoft Office 365 1042 2
Apple iPhone 6 4861 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Lenovo ET - сотовый телефон 1 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Lenovo LePhone 10 1
Oracle Bare Metal Cloud Services 5 1
Google Android 15244 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Veeam Cloud Connect 45 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
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Уткин Евгений 53 2
Макаренко Валерий 3 2
Козлов Михаил 182 2
Шилина Мария 15 1
Поздняков Владимир 8 1
Егоров Алексей 12 1
Бойко Александр 24 1
Федченко Александр 5 1
Рыженко Александр 1 1
Александронец Тимофей 1 1
Лосев Сергей 46 1
Иваненко Ярослав 1 1
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Малов Илья 8 1
Безгубенко Андрей 3 1
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Блескун Сергей 1 1
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Гончарук Кирилл 1 1
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Гусев Глеб 13 1
Шиндак Юрий 1 1
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Емельяненко Денис 1 1
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Моложавский Александр 3 1
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Музыка Владимир 1 1
Подорожный Алексей 1 1
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Таранец Татьяна 1 1
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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