|01.03.2022
|
MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40
Компания ZTE представила новую серию смартфонов ZTE Blade V40: ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 и Z
|02.11.2021
|
ZTE Blade L9: новый доступный смартфон в линейке ZTE Blade
мпании ZTE Mobile Devices, производителя мобильной электроники, объявляет о старте продаж смартфона ZTE Blade L9. Новинка отличается доступной ценой – всего 4790 руб. Новый смартфон ZTE Blad
|01.06.2021
|
ZTE представляет производительный и доступный смартфон ZTE Blade A31 Lite
Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет смартфон ZTE Blade A31 Lite. Устройство поддерживает 4G LTE, обладает лаконичным дизайном, сочетает в
|24.05.2021
|
ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71
Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет ZTE Blade A71 —смартфон с большим экраном и камерой, оснащенной искусственным интеллектом, ко
|13.07.2020
|
ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена
Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представило смартфон ZTE Blade V2020 с бесшовным 6,53-дюймовым дисплеем, квадрокамерой с разрешением 48 МП и мощны
|12.11.2019
|
ZTE представила смартфон ZTE Blade A7 2020 в России. Цена
Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявляет о начале продаж нового смартфона ZTE Blade A7 2020. Новинка отличается невысокой ценой и продвинутыми характеристиками, среди
|10.06.2019
|
ZTE Blade A7 2019 стал лучше и доступнее
В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade A7 2019. Новинка оснащена крупным дисплеем на матрице IPS с диагональю 6,088 дюйма
|20.05.2019
|
Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи
артфона при помощи стандартной microSD. Официально поддерживаются карты объёмом до 256 Гбайт. ZTE Blade V10 работает на стоковом Android 9.0. На смартфон сразу установлено несколько полез
|14.05.2019
|
ZTE объявила о старте продаж смартфонов Blade V10 и Blade V10 Vita в России. Цены
мпании ZTE Mobile Devices, производителя мобильной электроники, объявило о начале продаж смартфонов ZTE Blade V10 и ZTE Blade V10 Vita в России, начиная с 20 мая 2019 г. Новинки оборудов
|13.05.2019
|
Две новинки ZTE в бюджетном сегменте
В российскую розницу выходят два новых бюджетных смартфона — ZTE Blade A5 и ZTE Blade L130. ZTE Blade A5 Экран ZTE Blade A5 имеет диагональ
|26.03.2019
|
ZTE Blade V10 придёт в Россию в апреле
еллектуальной технологией Smart Selfie, восьмиядерным процессором и дисплеем с каплевидным вырезом. ZTE Blade V10 и Blade V10 Vita нацелены на самый активно развивающийся сегмент рынка смартфон
|29.10.2018
|
ZTE начинает российские продажи смартфона Blade A7 Vita. Цена
изайн, широкие возможности мобильной съемки, долгое время автономной работы и привлекательная цена. ZTE Blade A7 Vita заточен под просмотр и создание мультимедийного контента. 5,45-дюймовый экр
|11.09.2018
|
ZTE Blade V9 Vita - пока по предзаказу
Младшая версия смартфона ZTE Blade V9 - ZTE Blade V9 Vita – доступна на российском рынке для предзаказа. Диагон
|07.09.2018
|
В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade V9 Vita. Цены
Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о старте предзаказа на смартфон ZTE Blade V9 Vita – младшую модель ZTE Blade V9. ZTE Blade V9 Vita получил 5,45-дюй
|20.08.2018
|
ZTE начинает российские продажи смартфона Blade A530. Цена
Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о том, что смартфон ZTE Blade A530 из бюджетной линейки с большим дисплеем с соотношением сторон 18:9 поступит в
|18.04.2018
|
Обзор ZTE Blade V9: интересная новинка с MWC 2018
В качестве такой модели выступила и новинка ZTE Blade V9, которую по окончанию выставки мы смогли протестировать уже в российских условиях и
|05.03.2018
|
ZTE представила смартфон Blade A6 MAX с емкой батареей. Цена
Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade A6 MAX с экраном 5,5 дюйма и энергоэффективными функциями операционной системы. Нов
|26.02.2018
|
Ночь - не помеха для ZTE Blade V9
Новый смартфон с безрамочным дисплеем ZTE Blade V9 поможет получать качественные фото даже в помещениях со слабой освещённостью. Благод
|26.02.2018
|
ZTE представила новый «безрамочный» смартфон Blade V9
ZTE Mobile Devices представила новый смартфон Blade V9. Среди главных особенностей новинки — безрамочный дисплей, а также камера, поддержив
|18.01.2018
|
ZTE начала российские продажи смартфона Blade A330. Цена
Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade A330. Смартфон ZTE Blade A330 выполнен в корпусе толщиной менее 10 мм с текс
|28.12.2017
|
ZTE начала российские продажи смартфона Blade A520C. Цена
Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade A520C.ZTE Blade A520C — смартфон с лаконичным дизайном и 5-дюймовым HD IPS-э
|30.11.2017
|
В России начались продажи смартфона ZTE Blade V8C с двойной камерой. Цена
Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade V8C. ZTE Blade V8C — смартфон с 5-дюймовым HD IPS-экраном, обеспечивающим цв
|27.09.2017
|
ZTE начала российские продажи смартфона Blade A6 с мощным аккумулятором. Цена
Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade A6.ZTE Blade A6 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Его энергии хватает
|28.06.2017
|
ZTE представила обновленный смартфон Blade V8 с увеличенным объемом памяти
Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade V8 64 Gb black в обновленном корпусе. В новой модели ZTE Blade V8 64 Gb blac
|22.06.2017
|
ZTE начала российские продажи смартфона Blade V8 mini
Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade V8 mini. Главная особенность модели – двойная основная камера, которая делает 3D-сн
|14.12.2016
|
В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade V7 Max. Фото
ZTE объявил о начале российских продаж доступной модели смартфона ZTE Blade V7 Max в металлическом корпусе с 5,5-дюймовым экраном. Как рассказали CNews в компа
|07.12.2016
|
ZTE начинает российские продажи смартфонов Blade A610с и Blade A610 Plus. Фото
de A610с поддерживает двуе SIM-карты формата nano-SIM и работает в сетях 2G, 3G, 4G и LTE. Смартфон ZTE Blade A610cМодель Blade A610 Plus отличается от «младшего» собрата большей диагональю экр
|16.02.2016
|
ZTE Blade S7 не скупится на мегапиксели и гигабайты
ее гигабайтами оперативной памяти и фронтальной камерой с достойным разрешением. Например, у нового ZTE Blade S7 и основная, и фронтальная камеры собраны на базе 13-мегапиксельных сенсоров.
|25.11.2015
|
Смартфоны ZTE Blade не требуют переплаты
мпания ZTE, выпуская на российский рынок модели линейки Blade. Всего представлено четыре смартфона: ZTE Blade X3, Blade X5, Blade X9 и Blade Z7 – каждый обладает своими, присущими лишь ему, осо
|12.10.2015
|
МТС начинает интернет-продажи доступного флагмана из авиационного алюминия - LTE-смартфона ZTE Blade X7
Компания МТС объявила об открытии предзаказа в своем интернет-магазине на новый смартфон ZTE Blade X7. Покупатели доступного флагмана от ZTE в период с 16 по 18 октября смогут приобр
|20.08.2015
|
«Мегафон» начал продажи нового бюджетного Android-смартфона ZTE Blade A3
Компания «Мегафон» представила смартфон ZTE Blade A3. Как сообщили CNews в «Мегафоне», новинку можно приобрести в собственных салонах
|27.04.2015
|
ZTE Blade L3 понравится всем
одителя с хорошей репутацией скоро станет ещё проще – на российском рынке начинаются продажи модели ZTE Blade L3. ZTE Blade L3 выполнен в популярном форм-факторе с дисплеем диагональю 5
|02.04.2015
|
Шесть граней ZTE Blade s6
Компания ZTE верит в перспективы российского рынка смартфонов, начиная продажу новой модели ZTE Blade s6 через сети магазинов сотовых операторов «МегаФон» и МТС. В дизайне и функциональ
|04.03.2015
|
Обзор смартфона ZTE Blade S6: оптимальный вариант
я пользователю. И если ещё полгода назад подобный смартфон стоил 30 тысяч рублей, то сейчас все 50. ZTE Blade S6 — это тоже совсем не бюджетный смартфон, конечно. С какой-то стороны его можно д
