MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40 Компания ZTE представила новую серию смартфонов ZTE Blade V40: ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 и Z

ZTE Blade L9: новый доступный смартфон в линейке ZTE Blade мпании ZTE Mobile Devices, производителя мобильной электроники, объявляет о старте продаж смартфона ZTE Blade L9. Новинка отличается доступной ценой – всего 4790 руб. Новый смартфон ZTE Blad

ZTE представляет производительный и доступный смартфон ZTE Blade A31 Lite Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет смартфон ZTE Blade A31 Lite. Устройство поддерживает 4G LTE, обладает лаконичным дизайном, сочетает в

ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71 Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет ZTE Blade A71 —смартфон с большим экраном и камерой, оснащенной искусственным интеллектом, ко

ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представило смартфон ZTE Blade V2020 с бесшовным 6,53-дюймовым дисплеем, квадрокамерой с разрешением 48 МП и мощны

ZTE представила смартфон ZTE Blade A7 2020 в России. Цена Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявляет о начале продаж нового смартфона ZTE Blade A7 2020. Новинка отличается невысокой ценой и продвинутыми характеристиками, среди

ZTE Blade A7 2019 стал лучше и доступнее В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade A7 2019. Новинка оснащена крупным дисплеем на матрице IPS с диагональю 6,088 дюйма

Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи артфона при помощи стандартной microSD. Официально поддерживаются карты объёмом до 256 Гбайт. ZTE Blade V10 работает на стоковом Android 9.0. На смартфон сразу установлено несколько полез

ZTE объявила о старте продаж смартфонов Blade V10 и Blade V10 Vita в России. Цены мпании ZTE Mobile Devices, производителя мобильной электроники, объявило о начале продаж смартфонов ZTE Blade V10 и ZTE Blade V10 Vita в России, начиная с 20 мая 2019 г. Новинки оборудов

Две новинки ZTE в бюджетном сегменте В российскую розницу выходят два новых бюджетных смартфона — ZTE Blade A5 и ZTE Blade L130. ZTE Blade A5 Экран ZTE Blade A5 имеет диагональ

ZTE Blade V10 придёт в Россию в апреле еллектуальной технологией Smart Selfie, восьмиядерным процессором и дисплеем с каплевидным вырезом. ZTE Blade V10 и Blade V10 Vita нацелены на самый активно развивающийся сегмент рынка смартфон

ZTE начинает российские продажи смартфона Blade A7 Vita. Цена изайн, широкие возможности мобильной съемки, долгое время автономной работы и привлекательная цена. ZTE Blade A7 Vita заточен под просмотр и создание мультимедийного контента. 5,45-дюймовый экр

ZTE Blade V9 Vita - пока по предзаказу Младшая версия смартфона ZTE Blade V9 - ZTE Blade V9 Vita – доступна на российском рынке для предзаказа. Диагон

В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade V9 Vita. Цены Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о старте предзаказа на смартфон ZTE Blade V9 Vita – младшую модель ZTE Blade V9. ZTE Blade V9 Vita получил 5,45-дюй

ZTE начинает российские продажи смартфона Blade A530. Цена Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о том, что смартфон ZTE Blade A530 из бюджетной линейки с большим дисплеем с соотношением сторон 18:9 поступит в

Обзор ZTE Blade V9: интересная новинка с MWC 2018 В качестве такой модели выступила и новинка ZTE Blade V9, которую по окончанию выставки мы смогли протестировать уже в российских условиях и

ZTE представила смартфон Blade A6 MAX с емкой батареей. Цена Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade A6 MAX с экраном 5,5 дюйма и энергоэффективными функциями операционной системы. Нов

Ночь - не помеха для ZTE Blade V9 Новый смартфон с безрамочным дисплеем ZTE Blade V9 поможет получать качественные фото даже в помещениях со слабой освещённостью. Благод

ZTE представила новый «безрамочный» смартфон Blade V9 ZTE Mobile Devices представила новый смартфон Blade V9. Среди главных особенностей новинки — безрамочный дисплей, а также камера, поддержив

ZTE начала российские продажи смартфона Blade A330. Цена Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade A330. Смартфон ZTE Blade A330 выполнен в корпусе толщиной менее 10 мм с текс

ZTE начала российские продажи смартфона Blade A520C. Цена Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade A520C.ZTE Blade A520C — смартфон с лаконичным дизайном и 5-дюймовым HD IPS-э

В России начались продажи смартфона ZTE Blade V8C с двойной камерой. Цена Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade V8C. ZTE Blade V8C — смартфон с 5-дюймовым HD IPS-экраном, обеспечивающим цв

ZTE начала российские продажи смартфона Blade A6 с мощным аккумулятором. Цена Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade A6.ZTE Blade A6 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Его энергии хватает

ZTE представила обновленный смартфон Blade V8 с увеличенным объемом памяти Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade V8 64 Gb black в обновленном корпусе. В новой модели ZTE Blade V8 64 Gb blac

ZTE начала российские продажи смартфона Blade V8 mini Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade V8 mini. Главная особенность модели – двойная основная камера, которая делает 3D-сн

В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade V7 Max. Фото ZTE объявил о начале российских продаж доступной модели смартфона ZTE Blade V7 Max в металлическом корпусе с 5,5-дюймовым экраном. Как рассказали CNews в компа

ZTE начинает российские продажи смартфонов Blade A610с и Blade A610 Plus. Фото de A610с поддерживает двуе SIM-карты формата nano-SIM и работает в сетях 2G, 3G, 4G и LTE. Смартфон ZTE Blade A610cМодель Blade A610 Plus отличается от «младшего» собрата большей диагональю экр

ZTE Blade S7 не скупится на мегапиксели и гигабайты ее гигабайтами оперативной памяти и фронтальной камерой с достойным разрешением. Например, у нового ZTE Blade S7 и основная, и фронтальная камеры собраны на базе 13-мегапиксельных сенсоров.

Смартфоны ZTE Blade не требуют переплаты мпания ZTE, выпуская на российский рынок модели линейки Blade. Всего представлено четыре смартфона: ZTE Blade X3, Blade X5, Blade X9 и Blade Z7 – каждый обладает своими, присущими лишь ему, осо

МТС начинает интернет-продажи доступного флагмана из авиационного алюминия - LTE-смартфона ZTE Blade X7 Компания МТС объявила об открытии предзаказа в своем интернет-магазине на новый смартфон ZTE Blade X7. Покупатели доступного флагмана от ZTE в период с 16 по 18 октября смогут приобр

«Мегафон» начал продажи нового бюджетного Android-смартфона ZTE Blade A3 Компания «Мегафон» представила смартфон ZTE Blade A3. Как сообщили CNews в «Мегафоне», новинку можно приобрести в собственных салонах

ZTE Blade L3 понравится всем одителя с хорошей репутацией скоро станет ещё проще – на российском рынке начинаются продажи модели ZTE Blade L3. ZTE Blade L3 выполнен в популярном форм-факторе с дисплеем диагональю 5

Шесть граней ZTE Blade s6 Компания ZTE верит в перспективы российского рынка смартфонов, начиная продажу новой модели ZTE Blade s6 через сети магазинов сотовых операторов «МегаФон» и МТС. В дизайне и функциональ