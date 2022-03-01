Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185730
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 80103
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

ZTE Blade Серия смартфонов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


01.03.2022 MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40

Компания ZTE представила новую серию смартфонов ZTE Blade V40: ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 и Z
02.11.2021 ZTE Blade L9: новый доступный смартфон в линейке ZTE Blade

мпании ZTE Mobile Devices, производителя мобильной электроники, объявляет о старте продаж смартфона ZTE Blade L9. Новинка отличается доступной ценой – всего 4790 руб. Новый смартфон ZTE Blad
01.06.2021 ZTE представляет производительный и доступный смартфон ZTE Blade A31 Lite

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет смартфон ZTE Blade A31 Lite. Устройство поддерживает 4G LTE, обладает лаконичным дизайном, сочетает в

24.05.2021 ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет ZTE Blade A71 —смартфон с большим экраном и камерой, оснащенной искусственным интеллектом, ко
13.07.2020 ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представило смартфон ZTE Blade V2020 с бесшовным 6,53-дюймовым дисплеем, квадрокамерой с разрешением 48 МП и мощны
12.11.2019 ZTE представила смартфон ZTE Blade A7 2020 в России. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявляет о начале продаж нового смартфона ZTE Blade A7 2020. Новинка отличается невысокой ценой и продвинутыми характеристиками, среди

10.06.2019 ZTE Blade A7 2019 стал лучше и доступнее

В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade A7 2019. Новинка оснащена крупным дисплеем на матрице IPS с диагональю 6,088 дюйма

20.05.2019 Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи

артфона при помощи стандартной microSD. Официально поддерживаются карты объёмом до 256 Гбайт.       ZTE Blade V10 работает на стоковом Android 9.0. На смартфон сразу установлено несколько полез
14.05.2019 ZTE объявила о старте продаж смартфонов Blade V10 и Blade V10 Vita в России. Цены

мпании ZTE Mobile Devices, производителя мобильной электроники, объявило о начале продаж смартфонов ZTE Blade V10 и ZTE Blade V10 Vita в России, начиная с 20 мая 2019 г. Новинки оборудов
13.05.2019 Две новинки ZTE в бюджетном сегменте

В российскую розницу выходят два новых бюджетных смартфона — ZTE Blade A5 и ZTE Blade L130. ZTE Blade A5 Экран ZTE Blade A5 имеет диагональ

26.03.2019 ZTE Blade V10 придёт в Россию в апреле

еллектуальной технологией Smart Selfie, восьмиядерным процессором и дисплеем с каплевидным вырезом. ZTE Blade V10 и Blade V10 Vita нацелены на самый активно развивающийся сегмент рынка смартфон
29.10.2018 ZTE начинает российские продажи смартфона Blade A7 Vita. Цена

изайн, широкие возможности мобильной съемки, долгое время автономной работы и привлекательная цена. ZTE Blade A7 Vita заточен под просмотр и создание мультимедийного контента. 5,45-дюймовый экр
11.09.2018 ZTE Blade V9 Vita - пока по предзаказу

Младшая версия смартфона ZTE Blade V9 - ZTE Blade V9 Vita – доступна на российском рынке для предзаказа. Диагон
07.09.2018 В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade V9 Vita. Цены

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о старте предзаказа на смартфон ZTE Blade V9 Vita – младшую модель ZTE Blade V9. ZTE Blade V9 Vita получил 5,45-дюй
20.08.2018 ZTE начинает российские продажи смартфона Blade A530. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о том, что смартфон ZTE Blade A530 из бюджетной линейки с большим дисплеем с соотношением сторон 18:9 поступит в

18.04.2018 Обзор ZTE Blade V9: интересная новинка с MWC 2018

В качестве такой модели выступила и новинка ZTE Blade V9, которую по окончанию выставки мы смогли протестировать уже в российских условиях и

05.03.2018 ZTE представила смартфон Blade A6 MAX с емкой батареей. Цена

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade A6 MAX с экраном 5,5 дюйма и энергоэффективными функциями операционной системы. Нов
26.02.2018 Ночь - не помеха для ZTE Blade V9

Новый смартфон с безрамочным дисплеем ZTE Blade V9 поможет получать качественные фото даже в помещениях со слабой освещённостью. Благод
26.02.2018 ZTE представила новый «безрамочный» смартфон Blade V9

ZTE Mobile Devices представила новый смартфон Blade V9. Среди главных особенностей новинки — безрамочный дисплей, а также камера, поддержив
18.01.2018 ZTE начала российские продажи смартфона Blade A330. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade A330. Смартфон ZTE Blade A330 выполнен в корпусе толщиной менее 10 мм с текс
28.12.2017 ZTE начала российские продажи смартфона Blade A520C. Цена

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade A520C.ZTE Blade A520C — смартфон с лаконичным дизайном и 5-дюймовым HD IPS-э
30.11.2017 В России начались продажи смартфона ZTE Blade V8C с двойной камерой. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade V8C. ZTE Blade V8C — смартфон с 5-дюймовым HD IPS-экраном, обеспечивающим цв
27.09.2017 ZTE начала российские продажи смартфона Blade A6 с мощным аккумулятором. Цена

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade A6.ZTE Blade A6 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Его энергии хватает
28.06.2017 ZTE представила обновленный смартфон Blade V8 с увеличенным объемом памяти

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade V8 64 Gb black в обновленном корпусе. В новой модели ZTE Blade V8 64 Gb blac
22.06.2017 ZTE начала российские продажи смартфона Blade V8 mini

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade V8 mini. Главная особенность модели – двойная основная камера, которая делает 3D-сн
14.12.2016 В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade V7 Max. Фото

ZTE объявил о начале российских продаж доступной модели смартфона ZTE Blade V7 Max в металлическом корпусе с 5,5-дюймовым экраном. Как рассказали CNews в компа
07.12.2016 ZTE начинает российские продажи смартфонов Blade A610с и Blade A610 Plus. Фото

de A610с поддерживает двуе SIM-карты формата nano-SIM и работает в сетях 2G, 3G, 4G и LTE. Смартфон ZTE Blade A610cМодель Blade A610 Plus отличается от «младшего» собрата большей диагональю экр
16.02.2016 ZTE Blade S7 не скупится на мегапиксели и гигабайты

ее гигабайтами оперативной памяти и фронтальной камерой с достойным разрешением. Например, у нового ZTE Blade S7 и основная, и фронтальная камеры собраны на базе 13-мегапиксельных сенсоров.

25.11.2015 Смартфоны ZTE Blade не требуют переплаты

мпания ZTE, выпуская на российский рынок модели линейки Blade. Всего представлено четыре смартфона: ZTE Blade X3, Blade X5, Blade X9 и Blade Z7 – каждый обладает своими, присущими лишь ему, осо
12.10.2015 МТС начинает интернет-продажи доступного флагмана из авиационного алюминия - LTE-смартфона ZTE Blade X7

Компания МТС объявила об открытии предзаказа в своем интернет-магазине на новый смартфон ZTE Blade X7. Покупатели доступного флагмана от ZTE в период с 16 по 18 октября смогут приобр
20.08.2015 «Мегафон» начал продажи нового бюджетного Android-смартфона ZTE Blade A3

Компания «Мегафон» представила смартфон ZTE Blade A3. Как сообщили CNews в «Мегафоне», новинку можно приобрести в собственных салонах
27.04.2015 ZTE Blade L3 понравится всем

одителя с хорошей репутацией скоро станет ещё проще – на российском рынке начинаются продажи модели ZTE Blade L3. ZTE Blade L3 выполнен в популярном форм-факторе с дисплеем диагональю 5

02.04.2015 Шесть граней ZTE Blade s6

Компания ZTE верит в перспективы российского рынка смартфонов, начиная продажу новой модели ZTE Blade s6 через сети магазинов сотовых операторов «МегаФон» и МТС. В дизайне и функциональ
04.03.2015 Обзор смартфона ZTE Blade S6: оптимальный вариант

я пользователю. И если ещё полгода назад подобный смартфон стоил 30 тысяч рублей, то сейчас все 50. ZTE Blade S6 — это тоже совсем не бюджетный смартфон, конечно. С какой-то стороны его можно д

Публикаций - 64, упоминаний - 176

ZTE Blade и организации, системы, технологии, персоны:

ZTE Corporation 771 53
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 36 20
Huawei 4195 13
Samsung Electronics 10587 11
Apple Inc 12574 11
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 810 10
МегаФон 9789 9
Xiaomi 1944 9
Google LLC 12189 7
Lenovo Group 2354 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 7
Qualcomm Technologies 1904 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 5
LG Electronics 3669 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 331 4
HMD Global - Nokia 136 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14037 4
BBK OPPO Electronics 421 3
MediaTek - Ralink 569 3
HTC Corporation 1505 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 700 3
Intel Corporation 12511 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 2
Yandex - Яндекс 8335 2
Sony 6625 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 475 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9164 2
LeEco - LeTV 61 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 354 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 198 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 268 1
TÜV 66 1
Blackview 20 1
Elisa 35 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Nvidia Corp 3702 1
Связной ГК 1384 17
Евросеть 1417 10
TÜV Rheinland Group 162 2
Carl Zeiss AG 304 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2670 2
Совкомбанк Совесть 277 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Градиент 94 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1244 1
Лента - Сеть розничной торговли 2247 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1117 1
Возрождение - Коммерческий банк 350 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Kickstarter 131 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 974 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2140 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6244 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5188 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1900 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6415 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1479 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25512 62
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2228 37
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10167 35
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12849 33
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21730 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9793 30
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5117 29
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2970 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9165 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27022 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6289 23
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2445 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6159 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8127 20
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3097 20
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2449 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17473 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8332 17
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2833 14
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 789 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25465 13
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3686 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25889 13
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3592 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12919 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 2138 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28849 12
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2351 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17754 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14316 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2349 11
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1157 11
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1307 11
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 248 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3356 10
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 743 10
Карты памяти - Запоминающее устройство 2287 10
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2373 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3725 9
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 450 9
Google Android 14607 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1613 27
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 12
Apple iPhone 6 4861 11
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 275 10
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 10
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 825 8
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 415 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7321 7
Google Android 9 - Android Pie 213 7
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 7
BBK OPPO A - Серия смартфонов 50 6
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 65 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5114 6
Google Android 7 - Android Nougat 223 6
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2860 5
Honor 9 - Серия смартфонов 43 5
Tsinghua Holdings - UNISOC SC - серия чипсета 26 4
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 4
Apple iOS 8202 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 498 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 284 4
Google Android One 46 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 4
Samsung Galaxy Note 696 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 445 4
Samsung Galaxy 989 4
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 218 4
Nokia 3 - серия 24 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Lenovo S - серия смартфонов 13 3
Samsung Super AMOLED 140 3
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 32 3
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 139 3
Google Android 8 - Android Oreo 195 3
Honor - серия смартфонов 215 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 246 3
Nokia PureView - Смартфон 111 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1021 2
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Wong Jack - Вонг Джек 9 1
Сандалов Роман 4 1
Мустаев Рустам 2 1
Пулич Николай 13 1
Виноградова Наталья 53 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 155558 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18069 17
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 173 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53318 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5333 4
Европа 24595 4
Испания - Каталония - Барселона 748 4
Азия - Азиатский регион 5725 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1774 3
Южная Корея - Республика 6836 3
США - Калифорния - Купертино 276 2
Европа Западная 1489 2
Китай - Тайвань 4117 2
Германия - Федеративная Республика 12916 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3376 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Европа Восточная 3121 1
Америка - Американский регион 2187 1
США - Калифорния 4768 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 708 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 489 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Беларусь - Белоруссия 6009 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14455 1
Япония 13511 1
Швеция - Королевство 3671 1
Франция - Французская Республика 7967 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 645 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25788 18
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 241 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5252 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2460 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54652 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20208 4
Ergonomics - Эргономика 1678 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 306 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8885 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11374 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10468 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 156 2
Металлы - Золото - Gold 1197 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1435 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5234 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6258 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7294 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6741 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 17 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 884 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5969 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1936 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3264 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7520 1
Латинский алфавит 192 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 738 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2575 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4894 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50959 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31580 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17284 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3672 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6857 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6334 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2633 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1320 1
Зоология - наука о животных 2776 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2925 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 14
FT - Financial Times 1252 1
DxOMark - Издание 36 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
IDC CEMA 8 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1046 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 239 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 612 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398875, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 185730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/