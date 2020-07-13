ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представило смартфон ZTE Blade V2020 с бесшовным 6,53-дюймовым дисплеем, квадрокамерой с разрешением 48 МП и мощным аккумулятором. Новинка появится в России в середине июля 2020 года.

Одна из главных особенностей устройства — большой иммерсивный экран с тончайшими рамками, который занимает целых 91,5% площади передней панели. Фронтальная камера новинки интегрирована в дисплей, чтобы ничего не отвлекало пользователя от погружения в контент. Соотношение сторон 19,5:9 при диагонали 6,53” подойдет для просмотра видео, чтения и игр.

Модель ZTE Blade V2020 получила оболочку следующего поколения MiFavor 10, благодаря которой в аппарате реализован новый уровень персонализации интерфейса.

Пользователь может настроить цветовое решение рабочего пространства, адаптировать внешний вид кнопок для лучшего визуального восприятия, выбрать «живые» обои и изменить цветовую температуру экрана для зрительного комфорта, используя специальное цветовое колесо или выбрав один из предустановленных режимов: «Тёплые тона», «Нормальный» и «Холодные тона», «Режим чтения», «Ночной режим».

Кроме того, в смартфоне предусмотрено несколько полезных решений для удобной работы с приложениями — например, возможность делать «длинные скриншоты» с поддержкой автоматической прокрутки. При активации функции изображение на дисплее смартфона начинает автоматически прокручиваться вниз. Этот процесс останавливается в любой момент прикосновением к дисплею. Затем полученное изображение можно отредактировать.

MiFavor 10 позволяет записывать видео экрана, регулируя его качество. Кнопка активации записи видео с экрана смартфона находится в меню шторки уведомлений. Для быстрого доступа к избранным приложениям можно вывести их иконки прямо на экран блокировки или воспользоваться тематическим каталогом. Также в новинке улучшена навигация и систематизация фотографий и сохраненных изображений.

Возможности MiFavor 10 направлены не только на удобство управления, но и на качество автономности. «Режим экстремального энергосбережения» позволит продлить работу устройства при низком уровне заряда, оставив доступ только к шести избранным приложениям. Когда пользователь находится на домашнем экране, все фоновые приложения отключаются для экономии заряда батареи. Расход батареи и работа приложений оптимизированы благодаря улучшенной системе бустеров, которая также помогает предотвратить старение памяти устройства.

ZTE Blade V2020 открывает широкие возможности для мобильной съемки. Смартфон оборудован мощной камерой с четырьмя объективами, каждый из которых укомплектован шестислойной оптикой. Основной модуль с разрешением 48 МП и апертурой F/1.79 позволит создавать фото и видео высокой четкости, даже если предмет съемки находится на значительном расстоянии. Широкоугольный объектив (120°) поддерживает разрешение 8 МП и функцию антиискажения для качественных панорамных снимков. Еще пара 2-мегапиксельных модулей отвечает за макросъемку и измерение глубины кадра: они помогут создавать художественные фотографии с размытым фоном и четкими объектами на первом плане.

Камера новинки поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта. Так, в устройстве заложена функция распознавания изображений для динамических сцен в режиме реального времени. Еще на этапе предварительного просмотра устройство адаптирует настройки камеры, чтобы получить лучший результат для разных жанровых сцен. Возможности ИИ улучшают качество фото при слабом освещении и стабилизируют видео при съемке без штатива.

Фронтальная камера с разрешением 16 МП поддерживает интеллектуальные функции бьютификации и использует технологию HDR для идеальных селфи. Кроме того, пользователи оценят встроенный видеоредактор, в котором можно быстро подготовить отснятый материал для публикации в социальных сетях.

ZTE Blade V2020 управляется мощным восьмиядерным процессором, который обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении. Движок поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта и автоматически настраивает системные ресурсы под разные задачи. Как результат, смартфон работает плавно и без задержек даже в ресурсоемких приложениях. Оно «изучает» привычки пользователя, благодаря чему скорость запуска программ снижается на 120% по сравнению с оригинальной системой.

Среди других особенностей ZTE Blade V2020 нужно отметить мощный аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также встроенную аудиосистему DTS:X Ultra, которая воспроизводит точный и чистый стереозвук. В устройстве предусмотрена технология NFC, которая делает доступной функцию бесконтактной оплаты.

Новинка будет доступна в чёрном и «жемчужном» корпусе. Смартфон ожидается в продаже с 14 июля 2020 года по ориентировочной розничной цене 15 990 рублей. Его можно будет приобрести в сети магазинов «Связной» или заказать онлайн.