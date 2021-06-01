ZTE представляет производительный и доступный смартфон ZTE Blade A31 Lite

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет смартфон ZTE Blade A31 Lite. Устройство поддерживает 4G LTE, обладает лаконичным дизайном, сочетает в себе высокую производительность и доступную стоимость. Одной из его особенностей стала батарея с функцией интеллектуального энергосбережения.

Новый смартфон ZTE оснащен 5-дюймовым экраном FWVGA+ с соотношением сторон 18:9.

Сердце смартфона ZTE Blade A31 Lite — четырехъядерный процессор, который работает с частотой 1,4 ГГц. Благодаря этому на гаджете будут запускаться все основные приложения. Для их хранения и архива фото и видео предусмотрено 32 ГБ встроенной памяти. Такой объем позволит длительное время обходиться без чистки хранилища.

ZTE Blade A31 Lite

Управление смартфоном стало проще и интуитивно понятнее: он получил пользовательский интерфейс на базе Android 11 (Go edition). Это лаконичная и упрощенная версия популярной операционной системы, которая обеспечивает более высокую производительность.

Батарея емкостью 2000 мАч с функцией интеллектуального энергосбережения самостоятельно отслеживает работу приложений с высоким энергопотреблением и при необходимости ограничивает их, предотвращая перегрузку процессора. Благодаря этому смартфон всегда работает в щадящем режиме, что положительно влияет на срок его службы.

Наконец, для создания ярких фото предназначено две камеры — основная с разрешением 8 Мп и фронтальная для селфи с разрешением 5 Мп. Для основной камеры предусмотрен режим панорамной съемки, который позволит запечатлеть масштабные пейзажи и крупные объекты, а также большие группы людей.

Характеристики ZTE Blade A31 Lite

ZTE Blade A31 Lite доступен в синем и сером цвете эксклюзивно в магазинах «Мегафон» по акционной цене 2490 руб. Для участия в акции необходимо приобрести тариф линейки «БезПереплат!» и оплатить 3 месяца связи. Цена без акции 5490 руб.