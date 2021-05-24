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ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет ZTE Blade A71 —смартфон с большим экраном и камерой, оснащенной искусственным интеллектом, которая самостоятельно устанавливает оптимальные параметры для каждой фотографии.

Новый смартфон ZTE Blade A71 доступен в трех цветах — «синий лед», «аквамарин» и «серый металлик».

Большой HD+ дисплей с каплевидным вырезом, диагональю 6,52 дюйма и соотношением сторон 20:9 делает смартфон очень удобным как для работы с приложениями, так и для игр или просмотра фильмов и сериалов. Экран занимает 90,5% передней панели устройства.

Дисплей также оснащен фильтром синего цвета и режимом чтения, который автоматически определяет условия освещенности и регулирует цвета. Благодаря этому смартфоном можно пользоваться длительное время без ущерба для здоровья глаз. В темноте зрение защищает ночной режим.

Смартфон ZTE Blade A71 оснащен тройной камерой, в которой помимо основного модуля с разрешением 16 Мп также есть широкоугольный модуль с разрешением 8 Мп, способный делать фотографии с охватом 120 градусов, и специальный модуль с разрешением 2 Мп для измерения глубины.

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ZTE Blade A71

Основная камера смартфона способна качественно снимать даже в ночных условиях, распознавать сцены с помощью искусственного интеллекта и самостоятельно устанавливать оптимальные параметры для каждого кадра. Кроме того, владельцы ZTE Blade A71 могут использовать при съемке различные художественные эффекты — солнечный луч, отражение на воде, монохром или ретро-эффект.

Еще одна особенность камеры — портретный режим с эффектом Боке. Этот эффект позволяет гаджету фокусироваться на главных элементах фотографии и размывать фон. Происходит это благодаря использованию искусственного интеллекта и комбинированной работе двух камер — основного модуля и камеры измерения глубины.

Наконец, фронтальная камера с разрешением 8 Мп оснащена функцией автоматического ретуширования, которая улучшает качество селфи.

В смартфоне ZTE Blade A71 установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч с технологией энергосбережения, которого хватает на день активного использования.

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Спецификации ZTE Blade A71

Разблокировать устройство можно двумя способами: по отпечатку пальца, сканер которого интегрирован в кнопку включения на боковой панели, благодаря чему разблокировка и включение происходят одновременно, либо же с помощью функции распознавания лица. При этом смартфон может «узнавать» лицо с разных углов.

Работает ZTE Blade A71 на операционной системе Android 11. Устройство также оснащено разъемом Type-C с возможностью реверсивного подключения.

ZTE Blade A71 доступен в цвете «синий лед», «аквамарин» и «серый металлик» в сети магазинов «Связной», «Ситилинк», «М.Видео» по ориентировочной розничной цене 10 990 руб.

Эльяс Касми

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