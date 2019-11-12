ZTE представила смартфон ZTE Blade A7 2020 в России. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявляет о начале продаж нового смартфона ZTE Blade A7 2020. Новинка отличается невысокой ценой и продвинутыми характеристиками, среди которых – тройная камера с широкоугольным объективом и различными режимами съемки.

Экран нового смартфона позволит пользователю полностью погрузиться в контент: он занимает 89% передней панели, а диагональ составляет 6,088 дюйма. Разрешения HD+ (1560х720 пикселов) достаточно, чтобы с комфортом смотреть видео в высоком качестве. При этом каплевидный вырез для фронтальной камеры совершенно не мешает при просмотре. Толщина 72,8 мм и 2,5D-стекло делают смартфон приятным и удобным в использовании, к тому же он хорошо лежит в руке. Корпус доступен в двух вариантах цвета: чёрный и синий градиент.

С тройной камерой владелец ZTE Blade A7 2020 сможет делать качественные снимки в любых условиях. Основная камера обладает разрешением 16 МП, благодаря чему фото получаются очень четкими. Вторая, широкоугольная камера рассчитана на съемку масштабных пейзажей и крупных объектов. Объектив охватывает 120 градусов обзора, после чего смартфон корректирует возможные искажения. Наконец, камера боке с разрешением 2 МП делает качественные портреты. Она оснащена модулем измерения глубины, который выделяет объект на переднем плане и размывает фон.

Фронтальная камера с разрешением 8 МG и продвинутые алгоритмы бьютификации позволяют делать селфи.

Смартфон ZTE Blade A7 2020 оборудован батареей емкостью 4000 мАч, чего достаточно для активного использования в течение дня. Чтобы владелец не остался без связи, при разряде батареи включается режим энергосбережения. Когда заряд достигнет определенного значения (по умолчанию – 15%), смартфон отключит некоторые функции и ограничит фоновые приложения. Это позволит продлить время работы.

Характеристики нового устройства позволяют ему справляться со всеми основными задачами. 2 Гб оперативной памяти достаточно для работы необходимых приложений, а хранилище объемом 32 Гб вмещает большое количество фото, видео и музыки.

Оснащен новый смартфон и целым рядом дополнительных функций для удобства в использовании. Так, технология NFC позволит совершать бесконтактную оплату, а распознавание лица упростит процесс разблокировки. Для того, чтобы разбудить устройство, его достаточно поднять. Управлять смартфоном также просто: это можно делать при помощи жестов, или, при необходимости, одной рукой.

Смартфон ZTE Blade A7 2020 будет доступен в продаже в сетях «Связной» и «Евросеть» с 18 ноября по ориентировочной цене 7990 рублей.

Также в конце ноября состоится релиз бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2020. Устройство обладает схожими характеристиками: большой дисплей диагональю 6,088 дюйма, 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб хранилища данных. Смартфон ZTE Blade A5 2020, оснащенный двойной основной камерой, будет доступен в зеленом, синем и черном цветах и появится в продаже в сетях «Связной», «Евросеть», а также в региональной рознице по ориентировочной цене 6990 рублей.