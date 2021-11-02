ZTE Blade L9: новый доступный смартфон в линейке ZTE Blade

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices, производителя мобильной электроники, объявляет о старте продаж смартфона ZTE Blade L9. Новинка отличается доступной ценой – всего 4790 руб. Новый смартфон ZTE Blade L9 получил пластиковый корпус в одном из двух цветов на выбор — синем или сером. Практически всю площадь передней панели занимает 5-дюймовый дисплей FWVGA+ с соотношением сторон 18:9. Размеры устройства оптимальны для того, чтобы управлять им одной рукой, а экран при этом достаточно большой, чтобы можно было с комфортом смотреть видео или играть в игры.

Смартфон оснащен основной камерой с разрешением 8 Мп и алгоритмами искусственного интеллекта. В зависимости от условий съемки она самостоятельно включает режим HDR, благодаря чему снимки выглядят более яркими, а их детализация повышается.

ZTE Blade L9

Камера ZTE Blade L9 хорошо справляется и с портретной съемкой. Алгоритмы искусственного интеллекта самостоятельно распознают снимаемую сцену, а эффект Боке размывает фон, и портрет получается более выразительным. Улучшить качество снимка можно при помощи встроенного режима бьютификации. Для съемки селфи в смартфоне предусмотрена фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

Места для хранения снимков на ZTE Blade L9 достаточно: смартфон оснащен 32 ГБ встроенной памяти.

За работу устройства отвечает производительный четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц. Батарея емкостью 2000 мАч с интеллектуальным режимом энергосбережения контролирует избыточное энергопотребление и продлевает срок службы смартфона.

Характеристики ZTE Blade L9

Стоимость нового смартфона ZTE Blade L9 всего 4790 руб. Смартфон в продаже в сетях «Связной», «М.Видео», «Эльдорадо», а также онлайн-магазинах и региональной рознице.