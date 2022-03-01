MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40

Компания ZTE представила новую серию смартфонов ZTE Blade V40: ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 и ZTE Blade V40 Vita на Mobile World Congress 2022 в Барселоне. Об этом CNews сообщили представители ZTE.

ZTE Blade V40 5G

На MWC 2022 компания ZTE презентовала ZTE Blade V40 5G. Новинка может похвастаться 7-нм восьмиядерным 5G-процессором, а 5G-суперантенна интегрирована с антенной системой 360° и технологией Sounding Reference Signal. Таким образом, владельцам доступны три вида подключения: 4G, 5G и Wi-Fi. Модель отличает более высокая скорость загрузки, стабильное соединение и лучшие интеллектуальные возможности.

ZTE Blade V40 Pro

Девайс отличают емкий аккумулятор на 5100 мАч, поддержка супербыстрой зарядки 65 Вт и интеллектуальных технологий энергосбережения. Пользователи определенно оценят сверхдолгую работу ZTE Blade V40 Pro в режиме ожидания.

Новинки ZTE на MWC 2022

Благодаря сочетанию корпуса толщиной 8,3 мм и дизайнерскому решению с обтекаемыми линиями, устройство выглядит стильно и интересно. 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с 8-битовой глубиной цвета обеспечивает 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Камера унаследовала простую компоновку двойным кольцом. ZTE Blade V40 Pro доступен жемчужном и изумрудном цветах.

ZTE Blade V40

У модели большой экран FHD+ с диагональю 6,67 дюймов, а соотношение площади дисплея к корпусу составляет 92,1%. Также в смартфоне предусмотрен перфорированный дисплей FHD+, а камера располагается у самого края экрана и занимает минимум места.

Характеристики тройной 48 МП камеры отвечают всем современным требованиям. Она позволяет переключаться между режимами, среди них — макро, поддерживающий съемку на расстоянии в 4 см, камера глубины, автоматические HDR-настройки, а также селфи-камера на 8 Мп с ИИ-алгоритмами бьютификации.

ZTE Blade V40 позволит делать качественные снимки, не нуждающиеся в последующей обработке.

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ZTE Blade V40 Vita

Еще одна новинка в линейке — ZTE Blade V40 Vita, которую отличает большой экран и продолжительное время работы аккумулятора. Смартфон оснащен 6,745-дюймовым дисплеем HD+ с каплевидным вырезом и соотношением площади экрана к корпусу 91%.

Смартфон оснащен емким аккумулятором 6000 мАч, поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт и ИИ-систему энергосбережения для обеспечения более длительного времени работы. Новинка с большим экраном дарит удобство использования как при просмотре HD-видео, так и при поиске информации и чтении книг, а в сочетании с флеш-памятью стандарта UFS 2.2 характеристики ZTE Blade V40 удовлетворят любые сценарии использования.

Технические характеристики

Смартфоны линейки ZTE Blade V40 ожидаются в продаже с апреля 2022 г.

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О подразделении ZTE Mobile Devices

ZTE Mobile Devices является подразделением ZTE Corporation, глобального производителя телекоммуникационного оборудования, сетевых и мобильных устройств с головным офисом в Шэньчжэне (Китай). ZTE – открытое акционерное общество, зарегистрированное на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня.

ZTE занимается исследованиями, разработкой и производством мобильных устройств с 1998 г. ZTE имеет офисы более чем в 160 странах и регионах мира.