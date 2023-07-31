Qrator Labs представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 года

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 г.

Во втором квартале 2023 г. больше всего от DDoS-атак пострадал финансовый сегмент, на долю которого пришлось 44,34% всех атак на уровне L3-L4. Вторую и третью строчки заняли сегменты электронной коммерции и онлайн образования – 13,68% и 11,32% соответственно.

Углубляясь в детали сегментов, можно выделить следующее:

Наибольшее количество атак во втором квартале пришлось на банки. Их доля выросла почти на 30%. В частности, основной пик атак пришелся на апрель, в мае наблюдался небольшой спад, который компенсировался активным ростом в июне. В общей сложности на банки пришлось 37,6% всех зафиксированных атак во втором квартале. Данный рост в первую очередь связан с тем, что лето является активным бизнес-сезоном для многих, включая банки, которые начинают активно привлекать вклады и выдавать кредиты на путешествия, строительство и ремонт.

На втором месте оказались образовательные сервисы, на долю которых пришлось 11% всех атак. Повышенное внимание злоумышленников к этой сфере связано с окончанием учебного года, началом выпускных экзаменов и поступлением школьников в вузы. Кроме того, в начале лета обычно растет спрос на образовательные онлайн-программы на период школьных каникул, а значит, увеличивается конкуренция в этой сфере, что стимулирует спрос на организацию DDoS-атак.

Третье место практически поделили между собой сегмент электронных досок объявлений – 9,8% – и сфера онлайн-гейминга с 9,6% атак.

В абсолютных значениях количество атак продолжает расти. Резкое падение более чем на 30%, которое мы наблюдали в четвертом квартале прошлого года, продолжает отыгрывать свои позиции. За прошедшие шесть месяцев общее число снова выросло, увеличившись на 40%.

«В целом можно говорить о том, что в организации DDoS-атак присутствует фактор сезонности. Из года в год второй и третий квартал получают больше атак, чем первый и четвертый, что можно объяснить повышенной активностью злоумышленников в весенний период и в сентябре – в начале бизнес-сезона», – сказал основатель Qrator Labs Александр Лямин.

Длительность атак во втором квартале показала отрицательную динамику. Средняя продолжительность уменьшилась на 29,15%, практически вернувшись к показателям четвертого квартала 2022 года, составив 47 минут. Аналогичный показатель в первом квартале составлял более одного часа.

Максимальная продолжительность продолжила снижаться, в этот раз уменьшившись с 42 часов в первом квартале до 20,7 часа во втором. В отличие от первого квартала, где самая продолжительная атака пришлась на банковский сектор, на этот раз под удар попала индустрия онлайн игр.

Самая продолжительная атака на банковский сектор составила всего 4,9 часов, оказавшись лишь на пятом месте. На первых трех позициях разместились игровые платформы (20,7 часов), онлайн медиа (17,3 часа) и сервисы путешествий (12 часов).

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«Сокращение максимальной длительности DDoS-атак можно связать с тем, что злоумышленники сейчас не фокусируются на отдельных ресурсах, атакуя их в течение длительного периода времени. Если атака не результативна, они сразу переключаются на другие цели, которых у злоумышленников огромное количество, и не тратят свое время», – отметил Александр Лямин.

Во втором квартале наибольшее количество заблокированных IP-адресов пришлось на Россию – 8,2 млн. США стала вторым по популярности источником атак с результатом в более чем 3 млн заблокированных адресов. Замыкает тройку лидеров Китай, на долю которого пришлось 1,4 млн адресов.

Всего по итогам второго квартала в черный список было внесено почти 19,5 млн IP адресов, с которых совершались атаки. В топ стран также вошли Франция (830 тыс.), Индия (638 тыс.), Индонезия (573 тыс.), Германия (543 тыс.), Бразилия (524 тыс.) и Великобритания (500 тыс.).

Результаты исследований, полученные по итогам второго квартала, показали, что блокировка по гео IP стала менее эффективной. Причиной тому послужило поведение злоумышленников, которые для обхода блокировки стали использовать локальные источники трафика в странах, где располагаются их жертвы.

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Во втором квартале 2023 г., по сравнению с предыдущим периодом, не было серьезных изменений с точки зрения источника атак. Самый значительный источник атаки включал в себя 136590 устройств — почти столько же, сколько и в первом квартале 2023 г. Тем не менее, эта цифра почти в 2 раза больше, чем число устройств, задействованных в самом крупном источнике атаки во втором квартале 2022 г. (84000 устройств).

В сравнении с первым кварталом, количество атак ботов продолжило расти, достигнув 4196806693 и превысив показатели первого квартала более чем на 1 млрд. Больше всего атак ботов пришлось на май с показателем 1,48 млрд. заблокированных запросов ботов.

Как и в первом квартале, больше всего от активности ботов страдали сегменты беттинга (42,8%) и онлайн ритейла (22,2%). На их долю пришлось 65% всех атак. На третьей и четвертой позициях, на этот раз, оказались фармацевтика и финансовые организации, оттеснив недвижимость и онлайн-образование.

Крупнейшая атака ботов была в беттинге 21 мая. В этот день было зафиксировано 33170356 запросов ботов в данном сегменте. А наиболее быстрая атака произошла 6 июня в сегменте электронной коммерции, показатели которой составили 12510 запросов ботов в пике (rps).

«Очевидно, с развитием интернета популярность вредоносных ботов продолжит расти, поскольку позволяет злоумышленникам за относительно небольшой бюджет совершать простые в эксплуатации, но довольно эффективные мошенничества. Этот тренд усилился после пандемии, (например, в 2022 г. средний объем ботов на сайтах составил 40%) когда стало очевидно, что это вполне прибыльный полулегальный бизнес, который крайне сложно отследить и привлечь к ответственности», – сказал Александр Лямин.