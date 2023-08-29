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CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs

МТС объявила о том, что облачный провайдер CloudMTS представил решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их сложности или географического расположения нападающего.

DDoS-атака — это действия злоумышленника, которые направлены на то, чтобы вывести из строя веб-ресурс с помощью постоянных потоков запросов, поступающих на него с сотен тысяч зараженных устройств, расположенных по всему миру. Такую атаку трудно обнаружить и еще труднее нейтрализовать, так как трафик в такой ситуации максимально похож на активность обычных пользователей.

По данным Qrator Labs, количество атак продолжает неуклонно расти. Резкое падение более чем на 30%, которое мы наблюдали в четвертом квартале прошлого года, продолжает отыгрывать свои позиции. За первые шесть месяцев 2023 г. общее число нападений снова выросло, увеличившись на 40%. Во втором квартале 2023 года больше всего от DDoS-атак пострадал финансовый сегмент, на долю которого пришлось 44,34%. Вторую и третью строчки заняли сегменты электронной коммерции и онлайн-образования — 13,68% и 11,32% соответственно.

Защита приложений и веб-ресурсов с помощью сервиса происходит в несколько этапов. На первом — весь трафик, поступающий на защищенный ресурс, перенаправляется в партнерскую сеть Qrator Labs. Анализ трафика проводится на всех уровнях стека протоколов, включая уровень приложений (L7 модели OSI). После углубленной фильтрации с использованием различных алгоритмов очищенный трафик направляется к защищенному приложению либо через публичную сеть, либо через специально организованный L2 VPN. Трафик DDoS-атак блокируется на периметре партнерской сети Qrator Labs, не достигая ресурсов клиента.

При этом обычные пользователи получают доступ к веб-ресурсам без каких-либо задержек и проверок CAPTCHA. Защита приложений и техническая поддержка осуществляется в режиме 24/7, вся статистка по трафику за период доступна в личном кабинете клиентов. Решение будет актуально для ритейлеров, банков, инвестиционных и телеком-компаний, а также предприятий, работающих в сфере электронной коммерции и других компаний, ведущих свой бизнес в интернете.

«По данным «МТС Red», в первом квартале 2023 г. число DDoS-атак на Россию выросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сложность при защите от подобного рода вмешательств состоит в том, что их трафик достаточно трудно отличить от действий обычного пользователя. Наш сервис на основе решений Qrator Labs позволяет решить данную проблему и защитить приложения от DDoS-атак любой мощности», — отметила директор по развитию продуктов CloudMTS Вера Баева.

«Мы рады, что в партнерстве с CloudMTS мы смогли объединить усилия по созданию сервиса проактивной защиты от DDoS-атак для компаний из всех сегментов бизнеса. Для нас как для вендора партнерство с CloudMTS — одним из крупнейших облачных провайдеров с собственными дата-центрами и магистральными каналами связи по всей России — открывает широкие возможности для масштабирования нашего решения и работы с большим пулом заказчиков из различных отраслей», — сказал основатель Qrator Labs Александр Лямин.

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