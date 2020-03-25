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Qrator Labs сделала бесплатным свой сервис по защите от DDoS-атак

Безопасность Новости поставщиков

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, открыла бесплатный доступ к сервису фильтрации трафика и предлагает защиту от DDoS-атак всем социально значимым проектам и организациям в мире.

В связи с распространением коронавирусной инфекции ряд организаций в мире проявили социальную ответственность и предоставили пользователям свои услуги бесплатно.

Многие образовательные ресурсы, ресурсы в области здравоохранения и государственного сектора вводят бесплатную подписку на свои сервисы или запускают многочисленные акции, чтобы поддержать своих пользователей. Для таких компаний Qrator Labs предлагает бесплатное использование своих сервисов до 31 мая 2020 г. включительно.

В рамках бесплатного обслуживания клиентам доступна услуга по фильтрации и очистке трафика, обеспечение доступности ресурсов в режиме 24/7. Предложение действует по всему миру.

«В области кибербезопасности фиксируется возросшее число кибератак во время эпидемии коронавируса. Многие бизнесы оказываются в зоне повышенного риска: нагрузка на их системы многократно возрастает в связи с наплывом пользователей, чем с успехом пользуются злоумышленники. Вывести из строя компании, находящиеся без защиты, даже небольшой атакой с минимальной скоростью, сейчас проще простого. В этой непростой ситуации мы спешим поддержать всех, для кого наша помощь будет полезна именно сейчас. Хочется, чтобы все социально ответственные компании, сделавшие свои сервисы бесплатными, были доступны 24/7 для каждого пользователя. В такие непростые для общества моменты как никогда важна сплоченность и взаимопомощь», — сказал генеральный директор и основатель Qrator Labs Александр Лямин.

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