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Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»

SPB TV выпустила приложение, которое позволяет смотреть популярные телеканалы, фильмы и сериалы на мобильных устройствах c ОС «Аврора 4.0».

У пользователя мобильного устройства есть возможность выбирать между более чем 100 телеканалами разных жанров («Первый», «Россия 1», СТС, «Матч», НТВ, «РЕН ТВ», «Пятый», «Культура», «Муз ТВ», «Карусель» и другими), просматривать трансляции в прямом эфире и выбирать фильмы и сериалы из видеотеки. SPB TV предлагает высокое качество изображения, стабильную работу, бесплатный контент и простой интерфейс. Качество вещания автоматически адаптируется под экран устройства и интернет-соединение.

ОС «Аврора» – российская мобильная операционная система, для которой созданы и успешно используются доверенные решения защиты информации и коммуникаций для мобильных рабочих мест в государственных структурах и крупных коммерческих организациях. Однако это не исключает возможности наличия развлекательного контента для отдыха и досуга сотрудников.

«Разработка программного продукта для операционной системы с фокусом на корпоративного клиента для нас уникальный и интересный опыт. Сильные стороны ОС «Аврора 4.0» – это безопасность и лёгкость в использование, которым наше приложение полностью соответствует», – сказал генеральный директор компании SPB TV Кирилл Филиппов.

«Наши пользователи уже довольно давно используют решение SPB TV Online для «Авроры», и мы очень рады, что оно так быстро вышло на обновленной платформе «Аврора 4.0», – отметил технический директор компании «Открытая мобильная платформа» Алексей Коган. – Мы, как разработчик российской мобильной операционной системы «Аврора», делаем все от нас зависящее, чтобы появлялось больше разнообразных приложений различной направленности».

Приложение SPB TV распространяется бесплатно и может быть доступно как всем, так и отдельным группам пользователей на усмотрение администратора корпоративной платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр».

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