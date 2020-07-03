Выпущен мощный ноутбук на Linux «для параноиков»

Новинка Purism

Американская компания Purism анонсировала новый ноутбук Librem 14, позиционируемый как устройство с акцентом на защищенность.

Устройство может похвастаться достаточно мощной «начинкой», 14-дюймовым матовым экраном, небольшой массой, специальной сверхзащищенной сборкой Linux «на борту», а также встроенными аппаратными выключателями внутренних модулей.

Опции для параноиков

Ключевой особенностью Librem 14 является наличие аппаратных переключателей, которые позволяют обесточить веб-камеру, микрофон и беспроводные модули связи – Wi-Fi и Bluetooth. Таким образом, удаленный доступ к ним станет невозможен, даже если взломщику удалось взять ноутбук под контроль, а законному владельцу ноутбука не придется заклеивать «всевидящее око» ПК из опасений за свою конфиденциальность. Впрочем, идея не нова: в июле 2019 г. CNews писал о портативном Pinebook Pro, разработанном Pine64, который предусматривает аналогичную функциональность.

Pursim анонсировала мощный 14-дюймовый Linux-ноутбук «для параноиков» с полностью открытым ПО

Новый Ноутбук Librem 14 поставляется с предустановленной операционной системой PureOS. Она базируется на коде Debian Linux и не содержит в своем составе ПО с закрытым исходным кодом. Кроме того, устройство поддерживает фирменный загрузчик Purism – Pureboot, который защищает систему от компрометации на каждом этапе загрузки.

Наконец, Purism предлагает дополнительную услугу по защите ноутбука от установки злоумышленниками «шпионского» ПО и железа в процессе доставки устройства покупателю. Если быть точнее, то данный сервис позволяет клиенту зафиксировать факт попытки вмешательства в работу устройства на пути к нему, а затем с помощью специалистов компании вернуть его в исходное состояние. При этом для общения с сотрудниками Purism будет использоваться защищенный канал связи.

Дизайн и характеристики устройства

Новинку отличает простой и строгий дизайн корпуса, выполненного из алюминия, сравнительная компактность (325 мм x 18 мм x 219 мм) и небольшой вес – 1,4 кг.

Матовый дисплей ноутбука с диагональю 14 дюймов поддерживает разрешение до 1920x1080 пикселей, тип матрицы на официальном сайте Purism не указан.

Клавиатура полноразмерная и оснащена подсветкой, однако лишена отдельного цифрового блока.

Аппаратные выключатели веб-камеры/микрофона и беспроводных модулей связи расположены над клавиатурой ноутбука

«Сердцем» девайса является 14-нанометровый процессор Intel десятого поколения (семейство Comet Lake) Core i7-10710U. Он содержит шесть ядер, работающих на частоте от 1,1 до 4,7 ГГц, и 12 МБ кэш-памяти второго уровня.

В зависимости от выбранной конфигурации Librem 14 может нести «на борту» от 8 до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 2133 МГц.

Ноутбук Purism Librem 14 с полноразмерной клавиатурой в алюминиевом корпусе

За ускорение графики отвечает встроенный в процессор GPU, дискретный графический адаптер не предусмотрен. Вывод изображения может осуществляться через HDMI Port (в разрешение до 4К при 60 кадрах в секунду), либо посредством USB Type-C (до 4К).

Что касается поддержки накопителей, то здесь клиентам доступно множество опций: ноутбук можно приобрести с одним или двумя твердотельными накопителями (SSD), подключаемыми через интерфейсы SATA или M.2 (с поддержкой NVMe/NVMe Pro) емкостью от 250 ГБ до 2 ТБ каждый.

Беспроводную связь обеспечивает модуль Atheros 802.11n с двумя антеннами. Проводное подключение осуществляется при помощи гигабитного адаптера, его производитель в перечне характеристик устройства не указан.

Внешние устройства к Librem 14 можно подключать через два порта USB Type-A и один USB Type-C, оба версии 3.1.

Librem 14 в профиль

Аккумулятор, если верить заявлению разработчиков ноутбука, «проживет» 7-9 девять часов в зависимости от сценария использования устройства. Заряжать его, кстати, можно как с помощью специального сетевого адаптера, так и через USB Type-C.

Доступность и цена

В зависимости от выбранной конфигурации цена ноутбука может варьироваться в диапазоне от $1499 до $3693 (107 тыс. руб. и 236 тыс. руб. по курсу ЦБ России на 3 июля 2020 г. соответственно).

3 июля 2020 г. Purism открыла прием предзаказов на Librem 14. Покупателям, заранее оплатившим покупку в собственном интернет-магазине компании, обещают скидку в размере $300 (около 21 тыс. руб.). С ее учетом за самую «скромную» конфигурацию покупателям придется выложить $1199 или 85,5 тыс. руб. Старт рассылки заказов намечен на начало IV квартала 2020 г.

В числе стран, жители которых могут заказать Librem 14, есть и Россия. Однако на странице поддержки Purism подчеркивается, что заказчиков вне США могут ждать дополнительные расходы и хлопоты, связанные с прохождением товаром таможенного контроля при пересечении границы страны проживания покупателя.

О Librem 13 и 15

Librem 14 это не первый ноутбук с усиленной защитой компании Purism. Ранее в производство был запущен Librem 15, отгрузка готовых устройств началась в апреле 2015 г. Ноутбук получил экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей. Аппаратной основой послужил четырехъядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, за графику отвечал Intel Iris Pro Graphics 5200. Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, постоянной – 500 ГБ.

Librem 13, отгрузка которого началась в сентябре 2015 г., был задуман как облегченная версия Librem 15. Он получил экран с диагональю 13,3 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей. Устройство создано на базе 2-ядерного процессора Intel Core i5 с тактовой частотой до 2,7 ГГц. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, с возможностью увеличения до 16 ГБ, а жесткого диска – 500 ГБ, с возможностью расширения до 1 ТБ.

Средства на Librem 13 и Librem 15 собирались методом краудфандинга, в частности, на площадке Crowd Supply. Кампания по сбору средств стартовала в 2015 г. К концу года Purism собрала в общей сложности $2,5 млн по методу краудфандинга, а также в посевных инвестициях, что позволило изготовить продукт.

В июне 2017 г. Purism начала продавать ноутбуки Librem 13 и Librem 15 обычным способом, как любые другие устройства. До этого они изготавливались индивидуально, после получения заказа.