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Пытаясь починить «дыру» в Windows, Microsoft запретила загружать Linux на ПК

Корпорация Microsoft выпустила патч, который должен был защитить ПК, на которых одновременно установлены Windows и Linux, от опасной уязвимости. На деле же многие пользователи таких машин столкнулись с невозможностью загрузиться в Linux после инсталляции обновления.

Microsoft подкинула проблем пользователям dualboot-конфигураций

Пользователи персональных компьютеров, на которых Windows с другими операционными системами, не могут загрузиться в Linux после установки недавнего патча, выпущенного корпорацией Microsoft, пишет The Register.

Проблема наблюдается с 13 августа 2024 г., после выхода обновления безопасности, призванного закрыть уязвимость CVE-2022-2601 в GRUB 2, популярном загрузчике, который применяется во множестве дистрибутивов Linux и способен обеспечивать двойную загрузку операционных систем – например, GNU/Linux в паре с Windows 11. Исправление, выпущенное Microsoft, обеспечивает установку новой политики механизма SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), служащего для отзыва недоверенных EFI-программ.

Сложности с загрузкой Linux после патча от Microsoft испытывают пользователи самых разных дистрибутивов, в том числе таких популярных как Ubuntu, Mint, Zorin OS, Puppy Linux. Проблеме посвящено множество тредов на различных дискуссионных площадках, в том числе на Reddit и профильных форумах вендоров дистрибутивов Linux.

Не должно было поломаться, но поломалось

«Последние сборки Windows больше не являются уязвимыми к обходу этой функции безопасности при использовании загрузчика Linux GRUB2», – говорится в перечне рекомендаций по безопасности, опубликованном Microsoft 13 августа. В документе также сообщается о том, что обновление не затронет системы с двойной загрузкой Linux/Windows и не должно сказаться на их работе.

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Clint Patterson / Unsplash
Обновление Windows в очепредной неприятно удивило пользователей

Однако некоторые пользователи утверждают, что патч все-таки сказался на работе применяемых ими ПК в конфигурации с двумя установленными ОС – сделав загрузку Linux невозможной.

Microsoft известно о проблеме с загрузкой Linux. В разговоре с изданием The Register представитель корпорации заявил, что «Гигант из Редмонда» работает с партнерами – вендорами Linux-дистрибутивов над ее решением.

«Это обновление не будет применено, если в ходе его установки будет обнаружена конфигурация с вариантом загрузки Linux, – сказал представитель Microsoft. – Нам известно, что у некоторых клиентов наблюдаются проблемы в отдельных сценариях двойной загрузки, в том числе при использовании устаревших версий загрузчиков Linux с уязвимым кодом. Мы работаем с нашими Linux-партнерами над поиском решения».

Как быть тем, кто столкнулся с проблемой

Пока Microsoft занята поиском выхода из сложившейся ситуации, пользователи dualboot-конфигураций самостоятельно выработали перечень мер, позволяющих восстановить работу системы.

Один из опробованных пользователями способов предусматривает отключение в настройках BIOS безопасной загрузки (Secure Boot), загрузку одной из последних версий какого-либо современного дистрибутива Linux (например, с флеш-накопителя) и отключение «проблемной» политики SBAT. К примеру, популярном дистрибутиве Ubuntu это делается при помощи команды “mokutil -set-sbat-policy delete”.

Затем рекомендуется перезагрузить Linux для применения правильной политики, после чего можно опять включить безопасную загрузку (Secure Boot) в настройках BIOS, в результате чего установленные на ПК операционные систему вновь обретут работоспособность.

Уязвимость в GRUB 2

Уязвимость CVE-2022-2601 в GRUB 2 была обнаружена еще в ноябре 2022 г. Она может быть использована для обхода механизма безопасной загрузки UEFI Secure Boot за счет эксплуатации события переполнения буфера и внедрения вредоносного ПО на целевую машину.

Ошибка переполнения буфера возникает в функции grub_font_construct_glyph() при обработке специально подготовленных злоумышленником шрифтов в формате PF2 (создаются утилитой grub2-mkfont из обычных TrueType-шрифтов, распространяемых посредством файлов с расширением TTF) вследствие некорректного расчета параметра max_glyph_size и последующего выделения недостаточного объема памяти под хранение глифа. Вследствие ошибки становится возможной запись данных за пределы отведенного участка памяти (кучи).

Бреши в GRUB 2 выявляли и ранее. Так, в 2020 г. в программе была обнаружена уязвимость BootHole (CVE-2020-10713), эксплуатация которой позволяла злоумышленнику может установить в систему буткит - вредонос, загружаемый ещё до операционной системы, так чтобы он функционировал с максимальными привилегиями, а обнаружение и удаление его стало серьезной проблемой. Уязвимость была обусловлена некорректной обработкой внешнего файла настроек grub.cfg; это могло приводить к переполнению буфера и, как следствие, возможности запуска произвольного кода в среде выполнения UEFI.

Что такое GRUB 2

GRUB 2 – это переписанный «с нуля» загрузчик операционных систем GRUB, в том числе позволяющий использовать сразу несколько ОС на одном компьютере и переключаться между ними при включении или перезагрузке машины.

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Среди поддерживаемых загрузчиком ОС: Linux, FreeBSD, Solaris. GRUB 2 способен передавать управление другому загрузчику, что делает возможным с его помощью запуск Windows, актуальные версии которой используют собственный загрузчик BOOTMGR. Сегодня GRUB 2 является загрузчиком по умолчанию в подавляющем большинстве дистрибутивов Linux.

GRUB 2 поддерживает темы оформления, позволяющие изменять внешний вид элементов пользовательского интерфейса загрузчика, к примеру, загрузочного меню. Допускается применение пользовательских шрифтов, изображений и цветовых схем.

Разработка GRUB ведется в рамках проекта GNU (The GNU Project), основанного евангелистом свободного ПО Ричардом Столлманом (Richard Stallman). Исходный код программы распространяется на условиях свободной лицензии GPLv3.

Дмитрий Степанов

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