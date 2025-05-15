Simply Linux 11 выйдет в 2025 г., в нем будет резервное копирование и PortProton для запуска популярных игр

Продолжается разработка операционной системы Simply Linux от «Базальт СПО» на «Одиннадцатой платформе», релиз ожидается в 2025 г. В новой версии обновятся графическая среда и пользовательские приложения, появится программа PortProton для запуска популярных Windows-игр, будут улучшены звук и графика. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Графическая среда Xfce 4.20

Графическая среда Xfce обновлена до актуальной версии 4.20. Основные изменения: улучшена поддержка HiDPI, изображение стало качественней и четче на 4K и более экранах высокого разрешения; в файловом менеджере Thunar увеличена скорость работы с большим количеством файлов; появились настройки ширины панели; улучшено управление питанием: появился гибридный спящий режим.

TimeShift — сохранение резервных копий системы

Добавлена программа для сохранения резервных копий TimeShift. Она позволяет делать снимки операционной системы вручную или автоматически с заданной периодичностью и при необходимости восстанавливать ее состояние. Это делает использование системы более надежным и безопасным.

Улучшена работа со звуком и видео

Звуковой сервер PulseAudio был заменен на более функциональный и современный PipeWire. Он обеспечивает лучшее качество звука в беспроводных устройствах, поддерживает все современные протоколы и Bluetooth-кодеки «из коробки».

Обновлены видеодрайверы Nvidia, AMD и драйвер компьютерной 3D-графики Mesa. В результате качество отображения графики значительно улучшилось, в том числе в компьютерных играх.

PortProton — Windows-игры на Linux

Планируется добавление в дистрибутив программы PortProton для запуска Windows-игр с удобным графическим интерфейсом. Она поддерживает популярные игровые лаунчеры, множество современных игр, таких как Мир танков, Baldur's Gate и Cyberpunk. В настоящее время PortProton можно установить в операционных системах «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К».

Системные требования Simply Linux не изменились

ОЗУ: минимальный размер — 1 ГБ, рекомендованный — от 2 ГБ; место на жестком диске: от 30 ГБ; процессорные архитектуры: доступно на x86_64, в разработке также aarch64.

Планируется к выпуску образ с возможностью запуска живой системы и установщика из загрузочного меню.

Операционная система Simply Linux по-прежнему остается бесплатной для всех пользователей. Дистрибутивы для тестирования и использования доступны на сайте «Базальт СПО». В системе фиксирования и отслеживания ошибок bugzilla.altlinux.org добавлена 11 версия.