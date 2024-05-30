«Роса» представила «Роса Хром 12.5» с защитой данных при утере устройства

НТЦ ИТ «Роса», разработчик системного и инфраструктурного ПО, представила новую версию коммерческой ОС «Роса Хром 12.5». В обновленной системе добавлен ряд важных улучшений и реализованы новые функциональные возможности.

«Роса Хром 12.5» представлена в двух вариантах полнофункциональных образов: с графической оболочкой KDE Plasma версии 5.27 для различных типов компьютеров и с текстовым интерфейсом для серверов, встраиваемых систем и самостоятельного конфигурирования.

Обновленная система «Роса Хром 12.5» включает поддержку новейшей аппаратуры с ядром 6.6. Графическая система основана на библиотеках MESA 23.3, поддерживается автоустановка драйверов для видеокарт Nvidia вплоть до версии 550. Добавлена расширенная поддержка принтеров и сканеров с использованием технологий ipp-usb и sane-airscan, теперь множество принтеров и сканеров работают так же, как в сети — без необходимости инсталляции драйверов в систему.

Безопасность данных является приоритетом для «Роса», и реальные уязвимости обычно закрываются в течение нескольких дней. В новой версии был переработан репозиторий для обеспечения безопасности и закрыты более тысячи потенциальных уязвимостей. Также в версии 12.5 была добавлена поддержка авторазметки с шифрованием в установщике системы для защиты конфиденциальности данных при утере или краже носителя. Функция сохранения паролей на шифрованные диски в энергонезависимой памяти компьютера по технологии TPM2 позволяет работать с защищенным компьютером удобно и безопасно.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса», сказал: «Это важное обновление позволит нашим пользователям организовать свою работу в независимом от внешних источников, качественном рабочем окружении. Мы уверены, что новая версия станет ещё одним шагом к созданию удобной и функциональной операционной системы, соответствующей потребностям наших клиентов и способствующей развитию отечественной IT-индустрии».