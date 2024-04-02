РОСА анонсирует новую версию бесплатной ОС для домашнего использования РОСА Фреш 12.5

НТЦ ИТ РОСА, разработчик системного и инфраструктурного ПО, представляет новую версию бесплатной ОС «РОСА Фреш» 12.5. Обновление включает в себя ряд важных улучшений и новых функций, которые делают использование компьютера еще более удобным и безопасным. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«РОСА Фреш» 12.5 предлагает широкий выбор установочных образов, позволяя пользователям выбрать оптимальную ОС под свои задачи. Обновленная версия операционной системы включает в себя пять вариантов пользовательского окружения для трех процессорных архитектур (x64, i686*, aarch64**). Каждый из вариантов системы содержит обновленный до последних версий набор программ и компонентов в оригинальном дизайне РОСА. Можно выбрать из двух полнофункциональных графических окружений – KDE и GNOME, и двух «легких» систем с графическими интерфейсами – LXQt и Xfce, также доступен и вариант с консольным, текстовым интерфейсом для опытных пользователей – «РОСА Фреш Сервер».

Обновленное ядро 6.6 с долговременной поддержкой безопасности обеспечивает оптимальную совместимость с самыми новыми устройствами, а графические библиотеки MESA 23.3, благодаря поддержке Steam, открывают двери в мир игр и трехмерной графики. Добавлена расширенная поддержка принтеров и сканеров технологиями ipp-usb и sane-airscan, которая облегчает использование таких периферийных устройств.

Безопасность данных – приоритет для компании РОСА. В новой версии «РОСА Фреш» был полностью переработан репозиторий для обеспечения безопасности и были закрыты более тысячи уязвимостей. Реализована поддержка авторазметки с шифрованием данных в установщике системы, которая позволит сохранить конфиденциальность данных даже в случае утери устройства; также появилась функция сохранения паролей от шифрованных дисков в энергонезависимой памяти компьютера по технологии TPM2 (luksunlock/lukslock), позволяющая работать с защищенным компьютером так же удобно, как и с обычным.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА: «НТЦ ИТ РОСА гордится своим двенадцатилетним опытом в разработке операционных систем, который позволяет нам предложить пользователям уникальные возможности при работе с ОС. Они сочетают в себе надежность, безопасность и современные технологии. Все пакеты программного обеспечения собраны в России, и пользователи могут создавать свои собственные репозитории с необходимыми программами».

«РОСА Фреш» 12.5 доступен для загрузки на официальном сайте НТЦ ИТ РОСА.

* 32-разрядный образ для устаревших машин выпускается только с легким окружением LXQt

** Образы архитектуры aarch64 будут доступны позднее.

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НТЦ ИТ РОСА – разработчик российских ИТ-платформ для создания единого безопасного информационного пространства вокруг пользователя. Программные продукты компании закрывают основные потребности бизнеса, госсектора и промышленных предприятий в создании единого цифрового пространства. В основе продуктовой экосистемы РОСА лежит защищенная, масштабируемая и оптимизированная для высоких нагрузок российская операционная система для компьютеров и серверов «РОСА Хром», ОС для мобильных устройств «РОСА Мобайл» и портативная ОС на флеш-токене «РОСА Барий». В портфеле разработчика — средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование виртуальной среды, VDI, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой.