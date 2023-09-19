«Альт рабочая станция К» 10.2: новый менеджер входа в систему, автоматическое резервное копирование, обновленная графика и многое другое

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт рабочая станция К» 10.2. В ней усовершенствованы ключевые функции, необходимые для комфортной работы, а также добавлены программные пакеты, с которыми ОС станет безопаснее и удобнее. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Альт рабочая станция К» 10.2 базируется на ядре Linux версии 6.1 (LTS) — это самая новая стабильная версия ядра с долгосрочной поддержкой, что позволяет работать с современным аппаратным обеспечением, сохраняя возможность установки ОС на устаревшие модели устройств.

Не забыты и любители графических видеокарт Nvidia — интеллектуальная программа установки системы автоматически выбирает оптимальный драйвер Nvidia из четырех возможных семейств: 535, 470, 390 и 340 — от самых старых до новейших. Это дает возможность использования аппаратного 3D-ускорения, в том числе приложениями, которые используют язык openCL. Обновлен и пакет Mesa 22.3 — с ним программы, использующие 3D-графику, станут стабильнее, что важно для работы игр и приложений для обработки фото и видео.

Благодаря обновлению графической среды KDE Plasma пользователям доступны: новый Welcome Center, помогающий настроить рабочий стол, функция управления несколькими окнами на одном экране, новые версии приложений и многое другое.

Графическая подсистема Wayland доведена до уровня, обеспечивающего комфортную работу. Теперь пользователь может выбрать ту, которая нравится ему больше: традиционную X.org, построенную на базе протокола X11, или современную, построенную на базе протокола Wayland.

Надежность продуктов — основной приоритет «Базальт СПО». Разработчики компании совершенствуют существующую функциональность без погони за расширением пакетного состава дистрибутива. В то же время на стадии установки системы пользователь может подключить репозитории пакетов в форматах Flatpak и SNAP.

«Альт рабочая станция К» 10.2 по умолчанию устанавливается на файловую систему BTRFS и совместима с программой резервного копирования Timeshift. После развертывания ОС автоматически создается точка восстановления — снимок файловой системы, с помощью которого ее можно восстановить в случае сбоя. Программа Timeshift позволяет настроить дополнительные функции: сохранение на внешних или сетевых дисках, периодичность создания снимков и многое другое.

В «Альт рабочая станция К» 10.2 можно использовать аутентификацию по отпечатку пальца. Функция доступна, если в оборудовании установлен поддерживаемый в Linux сканер отпечатков. Подключить двухфакторную аутентификацию по отпечатку или другими способами возможно благодаря замене дисплей-менеджера — вместо SDDM предлагается значительно доработанный и единый для всех продуктов компании LightDM.

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Команда «Базальт СПО» работает над обеспечением специальных режимов для пользователей с ограничениями по зрению. В новую версию ОС добавлена программа чтения с экрана ORCA. Функция устанавливается по умолчанию, ее можно включить через центр управления KDE Plasma.

«Альт рабочая станция К» 10.2 стала удобнее и для корпоративных заказчиков. Обновлен пакет программ Samba 4.16.11, что расширяет возможности централизованного управления пользователями и ИТ-инфраструктурой компаний, в том числе при совместной работе ОС «Альт» и Windows. За счет обновления инструмента gpupdate расширены возможности применения групповых политик — сетевые диски, сетевые папки, добавлен механизм применения политик «Яндекс браузера» — в предыдущих версиях были шаблоны политик только для Firefox и Chromium. Для удобного управления пользователями и компьютерами в домене Active Directory и редактирования параметров групповых политик обновлены инструменты ADMC и GPUI.

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Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» поддержка ит-отрасли

«Базальт СПО» (Alt Linux до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.

В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.