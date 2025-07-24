Разделы

ПО
|

Состоялся релиз стабильной версии «РОСА Хром 12.7»

Компания НТЦ ИТ РОСА объявляет о выходе новой версии дистрибутива РОСА Хром 12.7 — стабильной и в то же время современной операционной системы для рабочих станций, ноутбуков и серверов. Новый релиз сочетает проверенную временем платформу с актуальными технологиями, такими как обновленное ядро Linux 6.12, свежие графические библиотеки MESA и улучшения, важные как для обычных пользователей, так и для ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«С выходом «РОСА Хром 12.7» мы сохранили главное — надежность и добавили то, что требует современность, а именно: поддержку нового оборудования, ускоренные обновления, улучшенную графику. Это обновление для тех, кто ценит стабильность, но не готов мириться с устаревшими технологиями», — сказал руководитель разработки ОС РОСА Алексей Киселев.

Среди ключевых изменений — переход на ядро Linux 6.12 и обновление графических библиотек MESA, благодаря чему система уверенно работает на современных процессорах, видеокартах и других комплектующих. Это означает лучшую производительность и совместимость, особенно на новых моделях компьютеров и ноутбуков.

Заметные улучшения получила система обновлений. Теперь они устанавливаются быстрее, а на ноутбуках учитываются уровень заряда и схема питания. В системное меню добавлена возможность установки и удаления проприетарных драйверов Nvidia, что делает настройку графики проще и нагляднее.

Отдельное внимание уделено офисному пакету LibreOffice, который входит в состав «РОСА Хром». В частности, в приложении Calc теперь корректно обрабатываются отступы при печати таблиц, а в Impress — программе для создания и показа презентаций (аналог Microsoft PowerPoint) — исправлено поведение контекстного меню. Также устранены проблемы с размерами окон и вызовом справки, что делает повседневную работу комфортнее.

«РОСА Хром 12.7» улучшает поддержку оборудования. Добавлена совместимость с МФУ Kyocera, улучшена работа со сканерами Panasonic, серверными видеокартами Aspeed и даже сетевыми картами на старых Macbook. Это делает дистрибутив более универсальным как для домашнего, так и для профессионального использования.

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов
Бизнес

Дополнительно в систему были добавлены российские корневые сертификаты удостоверяющего центра ТЦИ. Это необходимо для корректной работы с государственными и корпоративными сайтами, которые используют российские сертификаты. Без этих сертификатов браузеры могут блокировать доступ к таким ресурсам или выдавать предупреждения о недоверенном соединении.

Графическая оболочка Plasma 5 получила доработки, включая исправления из следующего поколения Plasma 6. В частности, улучшена работа со значками и визуальная стабильность окружения.

Таким образом, «РОСА Хром 12.7» — это шаг вперед в плане совместимости, производительности и надежности. Обновление делает систему еще более удобной, гибкой и готовой к работе с современными задачами без отказа от стабильности, за которую ее ценят пользователи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Впервые в мире запущена сеть 6G. 50 ГБ скачались за полторы секунды

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Импортозамещение по-трамповски не работает. Гигантский разработчик процессоров не хочет выпускать их в США – слишком дорого

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями

В Китае появилась масса ненужных вычислительных ресурсов. Для их продажи создается государственное мегаоблако

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще