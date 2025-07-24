Состоялся релиз стабильной версии «РОСА Хром 12.7»

Компания НТЦ ИТ РОСА объявляет о выходе новой версии дистрибутива РОСА Хром 12.7 — стабильной и в то же время современной операционной системы для рабочих станций, ноутбуков и серверов. Новый релиз сочетает проверенную временем платформу с актуальными технологиями, такими как обновленное ядро Linux 6.12, свежие графические библиотеки MESA и улучшения, важные как для обычных пользователей, так и для ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«С выходом «РОСА Хром 12.7» мы сохранили главное — надежность и добавили то, что требует современность, а именно: поддержку нового оборудования, ускоренные обновления, улучшенную графику. Это обновление для тех, кто ценит стабильность, но не готов мириться с устаревшими технологиями», — сказал руководитель разработки ОС РОСА Алексей Киселев.

Среди ключевых изменений — переход на ядро Linux 6.12 и обновление графических библиотек MESA, благодаря чему система уверенно работает на современных процессорах, видеокартах и других комплектующих. Это означает лучшую производительность и совместимость, особенно на новых моделях компьютеров и ноутбуков.

Заметные улучшения получила система обновлений. Теперь они устанавливаются быстрее, а на ноутбуках учитываются уровень заряда и схема питания. В системное меню добавлена возможность установки и удаления проприетарных драйверов Nvidia, что делает настройку графики проще и нагляднее.

Отдельное внимание уделено офисному пакету LibreOffice, который входит в состав «РОСА Хром». В частности, в приложении Calc теперь корректно обрабатываются отступы при печати таблиц, а в Impress — программе для создания и показа презентаций (аналог Microsoft PowerPoint) — исправлено поведение контекстного меню. Также устранены проблемы с размерами окон и вызовом справки, что делает повседневную работу комфортнее.

«РОСА Хром 12.7» улучшает поддержку оборудования. Добавлена совместимость с МФУ Kyocera, улучшена работа со сканерами Panasonic, серверными видеокартами Aspeed и даже сетевыми картами на старых Macbook. Это делает дистрибутив более универсальным как для домашнего, так и для профессионального использования.

Дополнительно в систему были добавлены российские корневые сертификаты удостоверяющего центра ТЦИ. Это необходимо для корректной работы с государственными и корпоративными сайтами, которые используют российские сертификаты. Без этих сертификатов браузеры могут блокировать доступ к таким ресурсам или выдавать предупреждения о недоверенном соединении.

Графическая оболочка Plasma 5 получила доработки, включая исправления из следующего поколения Plasma 6. В частности, улучшена работа со значками и визуальная стабильность окружения.

Таким образом, «РОСА Хром 12.7» — это шаг вперед в плане совместимости, производительности и надежности. Обновление делает систему еще более удобной, гибкой и готовой к работе с современными задачами без отказа от стабильности, за которую ее ценят пользователи.