НТЦ ИТ РОСА выпустила обновленную версию своей операционной системы РОСА «Хром» 12.4

ИТ-компания НТЦ ИТ РОСА выпустила обновленную версию своей операционной системы РОСА «Хром» основанной на платформе 2021.1. Новая версия дистрибутива обещает улучшенную производительность, безопасность и удобство использования.

Операционная система РОСА «Хром» создана на базе собственного репозитория, программных пакетов и приложений и собственной среде сборки.

Одной из ключевых особенностей обновленной версии ОС РОСА «Хром» 12.4 является переход на ядро 6.1 и KDE Plasma с длительной поддержкой (LTS), что обеспечивает высокую скорость развертывания в корпоративной среде, стабильность и безопасность операционной системы. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

РОСА «Хром» 12.4

Аппаратная поддержка

Релиз собран на новом LTS-ядре Linux 6.1.20, ядра предыдущих веток 5.10 и 5.15 продолжают поддерживаться обновлениями.

Поддержка множества Wi-Fi карт с помощью модулей ядра, а также bluetooth модулей - в большинстве случаев «из коробки».

Расширена поддержка новейших видеокарт NVIDIA: репозитории содержат драйверы nvidia 340, 390, 470, 510, 515, 520, 525 в виде модулей ядра с автоустановкой посредством фирменной консольной утилиты kroko-cli.

Программная платформа 2021.1

Независимая от других дистрибутивов пакетная база.

Собственная среда сборки abf.io, где пользователи могут сами собирать нужные им пакеты и создавать собственные репозитории.

glibc 2.33, gcc 11.2, java-17 (а также 1.8 и 11).

Программное обеспечение

Свежие пакеты программ, в большинстве своем соответствующие стабильной ветке апстрима.

Рабочая оболочка на основе KDE Plasma 5.27 с собственным вариантом оформления и поддержкой темной темы.

Фирменный индикатор обновлений, автопереключение на резервные зеркала при недоступности основных.

Сети и развертывание

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Автоматизированное развертывание системы с помощью kickstart-сценариев, возможность самостоятельного задания учетных данных пользователем при первом входе в систему.

Установка по сети с помощью технологии PXE, с поддержкой https.

Поддержка доменов IPA и SAMBA.

Защита информации

Запутывающее кодирование по ГОСТ в браузерах и OpenSSL.

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Поддержка технологии подписей исполнимых файлов IMA.

Установка и загрузка системы с шифрованных разделов без ввода пароля при загрузке (технология tpm2).

Специальные возможности

Программа учета съемных носителей с графическим интерфейсом с возможностью подключения только идентифицированных устройств.

Утилита надежного уничтожения информации на магнитных носителях.

Программа контроля целостности дистрибутива.

«Развитие текущей платформы, на которой базируются наши продукты, прошло большой путь. Собственная пакетная база, один из самых больших репозиториев среди дистрибутивов, свежие пакеты и ядро, собственные разработки, призванные улучшить функциональность и удобство как пользователей рабочей станции, так и серверной версии, – все это новая ОС РОСА «Хром». Особое внимание уделено совместимости с оборудованием, закрытию уязвимостей и реализации пожеланий заказчиков. В условиях растущей необходимости в удобных и функциональных решениях импортозамещения НТЦ ИТ РОСА выпускает серию новых продуктов, составляющих экосистему и ОС играет здесь одну из ключевых ролей», – сказал Алексей Киселев, руководитель разработки ОС «РОСА».