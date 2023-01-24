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Polywell Computers выпустила встраиваемый компьютер 12 поколения Nano-U12L2C

Компания Polywell Computers выпустила многофункциональную и мощную систему Nano-U12L2C на базе платформы (SOC) Intel® Alder Lake-u/p.

Он поддерживает широкий спектр новых процессоров 12 поколения Intel Core i3, i5 и i7 со спецификациями P и U. Процессоры с суффиксом U в SKU специально разработаны для встраиваемых систем и демонстрируют впечатляющий максимальный TDP всего 15 Вт. Для менее требовательных к вычислительной мощности приложений можно также использовать Intel Pentium Gold 8505 или Intel Celeron 7305. Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

Nano-U12L2C имеет два слота SO-DIMM для установки до 64 ГБ высокоскоростной памяти DDR4 3200 МГц.

Графическая подсистема системы поддерживает четыре дисплея: 2 x HDMI 2.0, максимальное разрешение до 4096x2160 4K при 60 Гц; 1 x DP 1.4, максимальное разрешение до 8K при 60 Гц и 1 x Type-C (ThunderBolt 4.0), поддерживающий DP 1.4 или HDMI 2.1. Для любителей универсальности на материнской плате есть даже один резервный заголовок eDP, но он может работать только вместо одного из перечисленных выше. В любом случае, система с четырьмя видеовыходами определенно может стать экономически эффективным решением для многих приложений. Любые несоответствия портов ввода дисплея могут быть устранены с помощью соответствующих кабельных адаптеров. ПК оснащен аппаратным сторожевым таймером (Watchdog), который контролирует зависание системы, что особенно ценно в промышленных приложениях, приложениях Digital Signage и видеонаблюдения, предполагающих необслуживаемую схему работы.

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Nano-U12L2C

Nano-U12L2C оснащен двумя сетевыми адаптерами Intel® I226v 2.5Gigabit (10/100/1000/2500 Mb/s), которые поддерживают пробуждение сети (WOL) и удаленную бездисковую загрузку операционной системы (PXE boot). Система оснащена модулем Wi-Fi + BT с поддержкой Wi-Fi 6.

Подсистема хранения данных включает 1 x SATA 6 Гбит/с и 2 x M.2 2280 (для SATA-6 Гбит/с или PCIe 4.0 x4 NVMe) порта.

Модель оснащена шестью портами USB (4 x USB 2.0 и 2 x USB 3.0). На материнской плате также имеется один разъем USB 2.0, который можно использовать для подключения еще двух портов USB 2.0. Однако этот заголовок можно использовать и для других периферийных устройств. Например, к ним можно подключить модули PCIe LTE сторонних производителей с помощью адаптеров PCIe-to-USB. Система также имеет один заголовок RS-232 на материнской плате, что означает, что она также может иметь последовательный порт, если это необходимо.

Он также может поставляться в новом безвентиляторном корпусе Nano-F15, который не только обеспечивает тихую работу и сниженное энергопотребление, но и позволяет системе работать в условиях запыленности, включая токопроводящую пыль.

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Импортозамещение

Nano-U12L2C (как и все мини-ПК Polywell Computers) изготовлен из компонентов промышленного класса.

Nano-U12L2C способен выдерживать жесткие условия эксплуатации: рабочая температура: 0 до +55 C°; нерабочая температура: от -20 до 70 C°; вибрация – в рабочем состоянии: 9,8 м/с2 (1,0G) от 5 до 500 Гц; вибрация - в нерабочем состоянии: 49 м/с2 (5,0G) от 15 до 500 Гц; удар - в рабочем состоянии: 3,920 м/с2 (400G) 2 мс; удар - в нерабочем состоянии: 8 820 м/с2 (900G) 1 мс; рабочая относительная влажность: от 8% до 90% (без конденсации); нерабочая относительная влажность: от 5% до 95% (без конденсации).

Система может поставляться с MS Windows 10/11, Windows IoT, Linux. Она может использоваться в широком спектре встраиваемых приложений, включая, но не ограничиваясь, Digital Signage, искусственный интеллект, граничные вычисления, здравоохранение, сетевую безопасность, видеонаблюдение, в качестве медиаплеера, встроенного компьютера в информационных киосках и других устройствах и т.д.

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Цифровизация

Polywell Computers, Inc. (на рынке с 1987 г.) является производителем компьютерной техники. Производит системы на процессорах Intel, AMD и ARM. Некоторые системы сертифицированы для использования под операционной системой специального назначения Astra Linux и операционными системами Stratodesk и системой «Ред ОС».

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