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Цифровизация Системное ПО
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Релиз RuDesktop 2.8.1525 Hotfix

Новый релиз программного комплекса RuDesktop добавляет новые функции сервера и масштабно синхронизирует возможности Android-клиента с десктопными версиями.

Ключевым изменением станет переработанная система отчётности:

  • библиотека визуализации Apache Superset содержит более 50-ти готовых диаграмм и позволяет гибко кастомизировать отчёты без разработки с нуля;
  • синхронизация системы отчётности с ролевой моделью RuDesktop позволяет права на получение данных и создание отчётов между клиентами.

На всех страницах сервера была доработана система фильтров.

Появился новый функционал, обеспечивающий выполнение установки через PXE-сервер. Теперь после публикации и настройки образа ОС с PXE-сервера устанавливается операционная система и наш клиент, после чего запускаются выбранные задачи.

Для PXE-сервера также была исправлена установка ОС Astra Linux 1.7 и Astra Linux 1.8, Windows 10, Windows 11 и Windows Server 2016-2022.

Добавлена поддержка протоколов XDRP и TigerVNC и полноценная поддержка терминального сервера на Linux. При подключении к терминальному серверу добавлена возможность выбора сессии.

Поддержка удаленного подключения macOS 15.

Android-клиент RuDesktop получил масштабное обновление и получил множество функций, уже присутствующих на десктоп-клиентах:

  • расширена работа с адресной книгой: добавлена возможность сохранить последнюю сессию, добавлена возможность добавить все сеансы, добавлен поиск во вкладке «Организация», добавлен поиск по тегам, добавлены опции «Добавить в избранное», «Добавить в адресную книгу» и «Разбудить»;
  • добавлен «Магазин приложений»;
  • добавлена функция «Скриншот»;
  • добавлены идентификаторы разрешений использования магазина приложений и доступа ко всем файлам (при установке через MDM).

Также для Android-клиента были добавлены новые MDM-функции:

  • добавлены политики «Удаление пакета Android», «Блокировка Android-устройства», «Сброс Android-устройства до заводских настроек», «Управление запретом на удаление Android приложений пользователем» и «Управление запретом на установку Android приложений пользователем»;
  • добавлена опция «Запрет удаления приложения» при создании QR-кода.

А также исправлены некоторые ошибки:

  • исправлена смена языка интерфейса;
  • исправлено масштабирование курсора при изменении размера изображения;
  • исправлена ошибка при передаче группы файлов;
  • исправлен приоритет сортировки в адресной книге по псевдониму;
  • убраны десктоп-функции при сессии Android-Android: «Разбудить», «Заблокировать сессию», «Пароль операционной системы» и «Блокировка экрана после завершения сеанса».

Узнайте про обновление подробнее

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Приглашаем вас на вебинар, где мы поделимся и продемонстрируем все нововведения версии RuDesktop 2.8 Hotfix. Наш эксперт поделится о том, как новые функции оптимизируют процессы управления и сделают взаимодействие с удаленными устройствами более удобным.

29 июля

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