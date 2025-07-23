Релиз RuDesktop 2.8.1525 Hotfix
Новый релиз программного комплекса RuDesktop добавляет новые функции сервера и масштабно синхронизирует возможности Android-клиента с десктопными версиями.
Ключевым изменением станет переработанная система отчётности:
- библиотека визуализации Apache Superset содержит более 50-ти готовых диаграмм и позволяет гибко кастомизировать отчёты без разработки с нуля;
- синхронизация системы отчётности с ролевой моделью RuDesktop позволяет права на получение данных и создание отчётов между клиентами.
На всех страницах сервера была доработана система фильтров.
Появился новый функционал, обеспечивающий выполнение установки через PXE-сервер. Теперь после публикации и настройки образа ОС с PXE-сервера устанавливается операционная система и наш клиент, после чего запускаются выбранные задачи.
Для PXE-сервера также была исправлена установка ОС Astra Linux 1.7 и Astra Linux 1.8, Windows 10, Windows 11 и Windows Server 2016-2022.
Добавлена поддержка протоколов XDRP и TigerVNC и полноценная поддержка терминального сервера на Linux. При подключении к терминальному серверу добавлена возможность выбора сессии.
Поддержка удаленного подключения macOS 15.
Android-клиент RuDesktop получил масштабное обновление и получил множество функций, уже присутствующих на десктоп-клиентах:
- расширена работа с адресной книгой: добавлена возможность сохранить последнюю сессию, добавлена возможность добавить все сеансы, добавлен поиск во вкладке «Организация», добавлен поиск по тегам, добавлены опции «Добавить в избранное», «Добавить в адресную книгу» и «Разбудить»;
- добавлен «Магазин приложений»;
- добавлена функция «Скриншот»;
- добавлены идентификаторы разрешений использования магазина приложений и доступа ко всем файлам (при установке через MDM).
Также для Android-клиента были добавлены новые MDM-функции:
- добавлены политики «Удаление пакета Android», «Блокировка Android-устройства», «Сброс Android-устройства до заводских настроек», «Управление запретом на удаление Android приложений пользователем» и «Управление запретом на установку Android приложений пользователем»;
- добавлена опция «Запрет удаления приложения» при создании QR-кода.
А также исправлены некоторые ошибки:
- исправлена смена языка интерфейса;
- исправлено масштабирование курсора при изменении размера изображения;
- исправлена ошибка при передаче группы файлов;
- исправлен приоритет сортировки в адресной книге по псевдониму;
- убраны десктоп-функции при сессии Android-Android: «Разбудить», «Заблокировать сессию», «Пароль операционной системы» и «Блокировка экрана после завершения сеанса».
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