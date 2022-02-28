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«Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux

«Аскон» начинает поставки системы проектирования «Компас-3D» v20 и машиностроительных приложений пользователям отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux. Совместимость «Компас-3D» v20 с ОС семейства Linux обеспечивается с помощью специально адаптированного программного продукта WINE@Etersoft (входит в Реестр российского ПО) компании «Этерсофт». В будущем планируется поддержка других ОС на базе ядра Linux. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Поставлять комплект ««Компас-3D» v20 + WINE@Etersoft» заказчикам будут региональные центры «Аскон» и партнеры компании.

«Мы подготовили полноценное решение, позволяющее уже сегодня использовать “Компас-3D” v20 на рабочих местах, функционирующих под управлением ОС Linux. При этом не требуется адаптация под новую платформу, т. к. “Компас-3D” v20 в WINE@Etersoft – и по приемам работы, и по интерфейсу — это тот же программный продукт, к которому все привыкли при работе в ОС Windows. Формат файлов Компас-документов не изменится, поэтому и проблем взаимодействия с другими пользователями “Компас-3D” v20 не будет», – сказал Игорь Волокитин, директор по продукту «Компас-3D».

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Интерфейс «Компас-3D» v20 в ОС Astra Linux

«Компании “Аскон” и Etersoft сотрудничают в области совместимости программного обеспечения около 10 лет. При работе над поддержкой “Компас-3D” v20 в WINE@Etersoft получилось применить накопленный совместный опыт для создания полноценного решения. Проект Wine, на котором основан WINE@Etersoft, — это глобальный программный проект со сложной архитектурой и большим объемом кода. Взаимодействие разработчиков Wine и разработчиков прикладного ПО особенно важно и позволяет добиваться хороших результатов», – отметил Виталий Липатов, генеральный директор «Этерсофт».

В тестировании решения участвовали российские разработчики операционных систем — компании «Базальт СПО» и ГК Astra Linux.

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Интеграция

«ОС Astra Linux использует множество организаций по всей стране. Опыт ее внедрения показывает, что миграция на новую платформу часто сопряжена с необходимостью решать вопросы совместимости нового софта с тем, что заказчик уже использует. САПР, корректно функционирующий под управлением отечественной операционной системы, дает возможность повысить степень импортонезависимости целого ряда секторов нашей экономики. Сейчас данное решение крайне востребовано на самых разных предприятиях: от частных компаний до объектов критической информационной инфраструктуры. Поэтому мы намерены развивать сотрудничество и продолжать работы над совместимостью нашего ПО», – сказал Роман Мылицын, руководитель направления инновационных проектов ГК Astra Linux.

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Интерфейс «Компас-3D» v20 в ОС «Альт»

«Разработка такого решения очень важна, поскольку инженерного ПО, которое может работать на ОС на базе Linux, остро не хватает, особенно отечественного. Мы рассматриваем “Компас-3D” v20 и WINE@Etersoft как единый программный комплекс, работающий на российских операционных системах “Альт”. “Базальт СПО” отвечает за работу ОС “Альт” в этом комплексе. Сегодня стране нужно быстрое решение, которое может работать здесь и сейчас, мы рассматриваем его как первый временный шаг на верном пути перехода на российские ОС на базе Linux. Совместно с коллегами из “Аскон” мы продолжаем работу над полноценным инженерным решением, над созданием нативной версии для ОС “Aльт”», – отметил заместитель генерального директора «Базальт СПО» Алексей Новодворский.

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