Разделы

Бизнес Интеграция Бизнес-приложения Системное ПО
|

«Аскон» и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве

«Аскон», российский производитель инженерного программного обеспечения, и «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о технологическом партнерстве. Документ подписали председатель совета директоров «Аскон» Александр Голиков и председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Компании работают над созданием стека совместимых операционных систем и прикладных программных продуктов, обеспечивающих технологическую независимость и информационную безопасность в области инженерных задач в машиностроении и промышленно-гражданском строительстве. Планируется организовать совместное тестирование и взаимную сертификацию программных продуктов «Аскон» и «Базальт СПО».

«Для нас очень важно, что использование отечественной ОС «Альт» становится доступным не только для офисных работников, но и для инженеров, – сказал Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО». – Наши партнеры взяли на себя сложную, но очень важную задачу развития российского инженерного ПО, и одновременно обеспечения его совместимости с отечественной ОС».

«Вместе мы нацелены на то, чтобы инженерное программное обеспечение эффективно работало в среде отечественных операционных систем. Стратегическое партнерство с ведущим российским разработчиком, компетенции и опыт специалистов «Базальт СПО» помогут нам быстрее добиться результата», – отметил Александр Голиков, председатель совета директоров «Аскон».

В сферу соглашения включены все продукты «Аскон» и ее дочерних компаний Renga Software и C3D Labs. Поддержка российских операционных систем «Альт» будет реализована в решениях для цифрового проектирования, подготовки производства, управления жизненным циклом изделия, информационного моделирования в строительстве.

На данный момент система проектирования «Компас-3D» совместима с ОС «Альт» в среде WINE@Etersoft. Данное решение было успешно протестировано и используется в учебном процессе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В перспективе будут выпущены кроссплатформенные и нативные версии продуктов «Аскон» для работы в среде российских операционных систем на основе ядра Linux.

Созданный при участии «Аскон» консорциум разработчиков инженерного ПО «Развитие» разрабатывает сквозной PLM-комплекс тяжелого класса с поддержкой импортонезависимых программных платформ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мишустин утвердил полный перевод госуслуг в цифру

Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники

Россиян хотят заставить сдать ключи от криптокошельков под страхом уголовного наказания

Куратор ИТ-блока Сбербанка без предупреждения уехал в США

Выручка российского разработчика микросхем сократилась вдвое, прибыль — почти в 100 раз

CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»