Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт»

Специалисты «Базальт СПО» получили положительные результаты работы импортонезависимой системы трехмерного проектирования «Компас-3D» в операционных системах «Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0. Проверка выполняется в рамках открытого бета-тестирования САПР «Компас-3D» для операционных систем на ядре Linux. Тестируемая версия создана для работы на ОС с ядром Linux в нативном режиме, без применения WINE или WINE@Etersoft. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

ОС «Альт» выбраны компанией «Аскон», разработчиком «Компас-3D», в качестве одной из целевых операционных систем.

Для нативной работы в среде Linux без эмуляторов доступны «Компас-3D» и «Компас-График v24» со всеми базовыми CAD-инструментами, а также приложения «Раскрой», «Размерные цепи», «Распознавание 3D-моделей» и «Каталог: Муфты».

Ранее специалисты компаний уже обеспечили совместимость «Компас-3D v21» с ОС «Альт Рабочая станция» 10 через WINE@Etersoft и подтвердили ее двусторонним сертификатом.

«Компас-3D» является стандартом сотен тысяч профессиональных пользователей. Комплекс широко используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, химическое машиностроение, приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленное и гражданское строительство, товары народного потребления.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

«Альт Рабочая станция» 11 — российская операционная система с двумя вариантами оформления рабочего стола: стиль Gnome с лаконичным и эргономичным интерфейсом и стиль «Панельный» с традиционной структурой меню приложений и панелью задач.

«Альт Рабочая станция K» 11 — современная операционная система с графической средой KDE Plasma 6 с расширенными настройками интерфейса, поддержкой новых моделей компьютеров и периферийного оборудования. В ОС включена графическая платформа Wayland, которая позволяет оптимально использовать ресурсы системы и повышает ее защищенность.

