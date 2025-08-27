Вышел «Компас-3D v24» с встроенной фотореалистикой и САПР изделий из композитов

«Аскон» представляет новую версию системы трехмерного проектирования – «Компас-3D v24». Возможности обновленной CAD-системы отвечают запросу высокотехнологичных отраслей на моделирование сложной геометрии, которая присутствует в изделиях авиационной и ракетно-космической техники, двигателестроения, транспортного и энергетического машиностроения, судостроения. Об этом CNews сообщили представители компании «Аскон».

Для задач импортозамещения улучшена работа с импортированной геометрией, чтобы предприятия могли использовать предыдущие наработки в проектах, выполняемых в «Компас-3D».

На фоне востребованности реверс-инжиниринга растут и возможности «Компас-3D» по поддержке данной технологии. Еще в 21 версии появились инструменты для работы со сканированной (полигональной) геометрией, а версия v24 умеет совмещать полигональный объект с телом или поверхностью, строить аналитические поверхности по подобию полигональной сетки.

Начиная с версии v24 инженеры могут создавать фотореалистичные изображения, используя встроенный в «Компас-3D» модуль. В числе опций модуля – назначение материала, настройка фона и параметров снимка. Визуализация позволит лучше проработать внешний вид изделия и, к примеру, представить его заказчику.

Одновременно с «Компас-3D v24» вышли обновленные и новые специализированные приложения для машиностроения, приборостроения и строительства. Среди них система проектирования и подготовки производства изделий из слоистых полимерных композитных материалов «Компас-Композиты», призванная заместить зарубежное ПО Fibersim. Это первый импортонезависимый программный продукт подобного класса, доступный для приобретения и внедрения. В новом приложении инженеры смогут создавать трехмерный облик композитной детали и задавать требования к изделию на этапе проектирования, анализировать укладку на технологичность, подготавливать развертки и данные для производства, проводить изменения на различных этапах проектирования.

В приложении «Валы и механические передачи» пересмотрена концепция проектирования в пользу создания механической передачи целиком в контексте 3D-модели сборки. В приложении «Раскрой» появился импорт 3D-сборки, который включает поиск листовых тел в составе сборки и пакетное сохранение их разверток в формат фрагмента с автоматической сортировкой по материалам и толщинам.

В интересах промышленного строительства продолжают развиваться инструменты для экспорта данных из приложений «Компас-3D». Теперь назначать IFC-классы можно в редакторе каталогов строительных приложений. Это упростит экспорт моделей в формат IFC для последующего использования в Pilot-BIM и других средах общих данных, а также в BIM-решениях, таких как Renga.

В приложении «Технология: ТХ» расширены возможности проектирования технологических схем (P&ID). Пользователи могут создавать шаблоны отчетов с настройкой фильтров по зонам, блокам, типам оборудования и другим параметрам, чтобы получить нужные спецификации и ведомости.

«Компас-3D v24» работает на платформе Windows 10 и 11, а также на операционных системах на базе Linux через приложение WINE@Etersoft. Выпуск нативной версии «Компас-3D» для Linux планируется до конца 2025 г.