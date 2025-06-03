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Аскон Компас-Композиты
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|«Аскон» представляет первую отечественную САПР изделий из композитных материалов 1
Аскон Компас-Композиты и организации, системы, технологии, персоны:
|Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
|Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 1
|Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 152 1
|Siemens FiberSIM 4 1
|Неолант - Полином САПР - Полином MDM 22 1
|Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 215 1
|Linux OS 10251 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1541 1
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