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Bryan Garnier Occam

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.05.2015 Ликвидирован создатель легендарного Linux-дистрибутива. Разработка выведена в Россию 2
09.07.2012 Mandriva спасена - россияне дали денег 2
30.04.2012 Русские нашли способ спасти Mandriva 2
01.02.2012 Совладельцы умирающей Mandriva не отпускают ее к другим инвесторам 2
11.01.2012 Mandriva будут банкротить 2

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Bryan Garnier и организации, системы, технологии, персоны:

Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 5
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 2
Bitdefender 171 1
Edge-IT 3 1
Connectiva 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
9594 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Red Hat 1378 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
АйТи 1519 1
NGI Fund 36 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 1
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 632 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Linux OS 11533 6
Mandriva Linux 87 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
Apache OpenOffice 490 1
Рейман Леонид 1065 5
Loucougain Dominique - Лукугэн Доминик 5 4
Комиссаров Дмитрий 248 2
Croset Jean-Manuel - Крозе Жан-Мануэль 3 2
Акопьян Артур 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Франция - Французская Республика 8177 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 188 1
Английский язык 7030 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Образование в России 2893 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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