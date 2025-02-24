Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169490
ИКТ 13213
Организации 10359
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3392
Системы 25154
Персоны 72470
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1191
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Stichting Штихтинг голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели



24.02.2025 Итальянцы скупают акции Veon 1
06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 1
21.09.2022 Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку 1
29.06.2022 Veon списал $499 млн и ушел в убыток 1
24.05.2022 Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании 1
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе 1
19.04.2022 Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций 1
23.03.2022 Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» 1
21.03.2022 Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции 1
01.03.2022 Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона» 1
04.02.2022 Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции 1
16.11.2021 Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции 1
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн 1
23.06.2020 Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором 1
28.04.2018 Герман Греф заявил о создании «российского Amazon» Сбербанком и «Яндексом» 1
17.04.2018 Раскрыты секреты объединения «Яндекс.Маркета» со Сбербанком 1
06.04.2018 «Яндекс» раскрыл секреты совместного предприятия с Uber: Инвесторы из Крыма запрещены 1
16.09.2016 Хозяева «Билайна» избавились от его акций на полмиллиарда долларов 1
02.04.2016 Владельцы «Альфа-групп» спрятали свои акции «Билайна» 1
12.11.2015 «Альфа-групп» спрятала акции Tukrcell по методу Ходорковского 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Stichting и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 14
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 8
Киевстар - Kyivstar 541 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 6
Vodafone Group 1370 4
Yandex - Яндекс 7423 4
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 3
Superonline 4 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 2
Telecom Austria 9 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 2
VK - Mail.ru Group 3458 2
МегаФон 8951 2
Meta Platforms - Facebook 4444 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 2
Google LLC 11829 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Ростелеком 9749 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
ИКС 321 1
Quorum - Кворум - 126 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Альфа-Групп - LeterOne 2 1
Türk Telekom - Turk Telekomunikasyon 19 1
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 1
Альфа-Групп 699 15
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 98 15
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 9 8
Cukurova 96 7
Альфа-Банк 1778 7
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 4
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 3
Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Uber 331 2
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 6 2
Buselten 1 1
Газпром ПАО 1345 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 1
Лента - Утконос 177 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Credit Suisse Securities 8 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 80 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1012 13
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 9 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1526 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 1
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 10
Data monetization - Монетизация данных 1636 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5091 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5093 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2283 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4778 2
Оповещение и уведомление - Notification 4672 2
Корпоративное управление - Corporate governance 96 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3464 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4513 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 785 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3010 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1090 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 522 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1211 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 284 1
Adware - рекламное программное обеспечение 173 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 1
Turkcell Bip - Мессенджер 26 3
Яндекс.Маркет 951 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Depositphotos - фотобанк 422 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 635 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 50 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 1
Uber Eats - UberEATs 36 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 588 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
"Российский Amazon" 7 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 78 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Фридман Михаил 136 8
Хан Герман 51 8
Авен Петр 58 7
Кузьмичев Алексей 50 7
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 5
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 3
Huseyin Arslan - Арслан Хусейн 3 3
Olpak Nail - Олпак Наиль 3 3
Косогов Андрей 28 2
Гришаков Максим 32 2
Усманов Алишер 301 1
Абрамович Роман 46 1
Греф Герман 422 1
Каримова Гульнара 92 1
Фролов Александр 34 1
Ходорковский Михаил 43 1
Мордашов Алексей 55 1
Скоч Андрей 11 1
Дрождик Станислав 1 1
Абрамков Александр 39 1
Каримов Ислам 95 1
Худавердян Тигран 91 1
Шуленко Даниил 1 1
Кузьмичев Михаил 2 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Aaser Svein - Аасер Свен 8 1
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Егунов Андрей 1 1
Aksu Bulent - Аксу Булент 1 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 1
Скоч Владимир 6 1
Торбахов Александр 97 1
Powell Christopher - Пауэлл Кристофер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 19
Нидерланды 3531 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 11
Украина 7628 10
Турция - Турецкая республика 2370 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 8
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 153 5
Испания - Королевство 3717 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 683 4
Европа 21808 4
Великобритания - Лондон 2388 4
Швеция - Королевство 3625 4
Нидерланды - Амстердам 609 4
Беларусь - Белоруссия 5713 3
Казахстан - Республика 5566 3
Грузия 1244 3
Узбекистан - Республика 1745 3
Финляндия - Финляндская Республика 3610 3
Норвегия - Королевство 1804 2
Великобритания - Виргинские Острова 232 2
Азия - Азиатский регион 5557 2
Украина Западная 15 2
Панама - Панамский канал 16 1
Япония 13307 1
Армения - Республика 2294 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Ирландия - Республика 1013 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Латвия - Латвийская Республика 817 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 267 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 912 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1035 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 554 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Куба - Республика 363 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3562 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6188 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1966 4
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 254 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 3
Аудит - аудиторский услуги 2687 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 674 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6956 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8089 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7879 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 168 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 865 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7652 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 662 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 495 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6167 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
Аренда 2436 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4387 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1097 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5557 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 1
FT - Financial Times 1226 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
Bloomberg 1298 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5923 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11260 1
The Economist 45 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще