Stichting Штихтинг голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели
Stichting и организации, системы, технологии, персоны:
|FT - Financial Times 1226 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
|Bloomberg 1298 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5923 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11260 1
|The Economist 45 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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