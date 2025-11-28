Разделы

Кузьмичев Михаил


СОБЫТИЯ


28.11.2025 Veon выкупает собственные акции и облигации на $100 миллионов 1
01.03.2022 Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона» 2
09.01.2012 Зам Чубайса под Новый год продал «Билайн» неизвестному покупателю 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Кузьмичев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 800 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9187 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
ИКС 390 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 342 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4506 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
Ростелеком 10291 1
МегаФон 9867 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 1
Киевстар - Kyivstar 556 1
Альфа-Групп 731 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 110 1
Газпром ПАО 1414 1
Vermeer Trust 1 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 1
Лента - Утконос 178 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 117 1
Sparrowhill Trading 5 1
Альфа-Банк 1862 1
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 9 1
Северсталь ПАО - Severstal 557 1
Лента - Сеть розничной торговли 2261 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1040 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3521 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28912 2
Фридман Михаил 143 2
Хан Герман 53 2
Киселев Олег 32 1
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
Скоч Владимир 6 1
Авен Петр 64 1
Скоч Андрей 11 1
Мордашов Алексей 58 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 141 1
Чубайс Анатолий 216 1
Усманов Алишер 304 1
Россия - РФ - Российская федерация 156379 2
Великобритания - Лондон 2406 1
Европа 24618 1
Великобритания - Остров Мэн 81 1
Джерси - коронное владение Британской короны 40 1
Украина Западная 15 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Латвия - Латвийская Республика 823 1
Кипр - Республика 579 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Нидерланды 3627 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13560 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Украина 7785 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Египет - Арабская Республика 1044 1
Норвегия - Королевство 1831 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4670 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7544 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3680 1
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 20 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 808 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2582 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 462 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54883 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 598 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3688 1
