Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона»

Евросоюз ввел санкции в отношении совладельцев «Альфа-групп» и телекоммуникационнного оператора Veon Михаила Фридмана и Петра Авена. Также санкции были введены в отношении владельца «Металлоинвеста» и «Мегафона» Алишера Усманова и владельца «Северстали» и «Утконоса» Алексея Мордашова.

Санкции против российских олигархов

Евросоюз ввел санкции в отношении целого ряда представителей российской элиты и олигархов. Причиной стала спецоперация России на Украине. В отношении попавших под санкции лиц предполагается заморозка их активов на территории стран Евросоюза.

Санкции против Михаила Фримдана и Петра Авена

В числе прочих в санкционном списке оказались совладельцы «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен. «Альфа-групп» была основана Фридманом, Германом Ханом и Михаилом Кузьмичевым. Исторически основным активом группы был Альфа-банк.

Михаил Фридман занимает пост председателя наблюдательного совета группы. Сам он является уроженцем города Львов на западной Украине, хотя в санкционных документах Еврокомиссии указано, что Львов является частью России.

Евросоюз ввел санкции в отношении совладельцев оператора Veon Михаила Фридмана (слева), Петра Авена и хозяина « Мегафона » Алишера Усманова (справа)

Доли совладельцев «Альфа-групп» не раскрываются. В 2010 г. CNews, изучив документы, опубликованные на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), пришел к выводу, что владельцем ее наибольшего пакета является Михаил Кузьмичев.

Петр Авен долгое время был президентом Альфа-банка. Также он является топ-менеджером «Альфа-групп», у него есть миноритарная доля в проектах группы. У Авена латвийские корни и он был гражданином Латвии, но с началом новой волны санкций против России власти Латвии задумались над лишением его гражданства.

Телеком-активы «Альфа-групп»

С 2001 г. «Альфа-групп» является крупным акционером сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 2009 г. «Вымпелком» был объединен с украинским сотовым оператором «Киевстар» в группу Vimpelcom, которая зарегистрирована на Бермудских островах и имеет штаб-квартиру в Голландии. В 2016 г. Vimpelcom был переименован в Veon. Недавно Veon решил изменить место регистрации на Великобританию.

С 2013 г., после продажи нефтяной компании «ТНК-BP», владельцы «Альфа-групп» стали дистанцироваться от России. Они создали новую инвестиционную компанию - LetterOne, куда, в том числе, была передана доля в Vimpelcom/Veon. Сам Фридман проживает в Лондоне.

Согласно материалам SEC, LetterOne владеет 47,8% акций Veon через три люксембургских оффшора: L1T VIP Holdings, Letterone Core Investments и Letterone Investment Holdings. Еще 8,3% акций Veon в интересах LetterOne владеет голландский штихинг Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor.

Штихтинг - специальная форма собственности в голландском праве. Штихтинг владеет активом в интересах третьего лица, которое само не считает его владельцем и не может им управлять.

Также LetterOne владеет 19,8% турецкого сотового оператора Turkcell. Формально данна доля принадлежит голландскому штихтингу International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor и его «дочке» - IMTIS Holdings.

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Штихтинг держит указанную долю в интересах ряда офшоров LetterOne: L1T UB Holdings, ATTL Holdings UK, L1 Technology, LetterOne Core Investments и LetterOne INvestment Holdings. ATTL Holdings UK зарегистрирована на острове Джерси, остальные указанные офшоры - в Люксембурге.

В заявлении Фридмана и Авена говорится, что они шокированы «ложными» санкциями Евросоза и будут всеми доступными силами оспаривать их, чтобы избежать ненужного ущерба для их сотрудников, партнеров и клиентов, с которыми они 25 выстраивали бизнес.

Санкции против Усманова

Алишер Усманов вместе с партнерами Владимиром Скочем (отец депутата Госдумы Андрея Скоча) и Фархадом Мошири являются совладельцами холдинга USM. Основной актив данного холдинга «Металлоинвест».

Также USM владеет сотовым оператором «Мегафоном» и ИТ-холдингом «ИКС Холдинг». Не так давно USM также был совладельцем группы VK (бывшее название - Mail.ru Group), но в конце 2021 г. она была продана структурам «Газпрома». Акции «Мегафона» ранее котировались на Лондонской фондовой бирже, но в 2018 г. состоялся их делистинг оттуда.

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Сейчас «Мегафон» на паритетной основе принадлежит двум российским структурам, связанным с USM - «АФ Телеком Холдинг» и «ЮэСэМ Телеком». Представитель Усманова от комментариев отказался.

Санкции против Алексея Мордашова

Алексей Мордашов - владелец «Севергрупп», основным активом которой является компания «Северсталь». Также «Севегрупп» владеет онлайн-ритейлером «Утконос», который недавно был объединен с другим активом группы - сетью магазинов «Лента». Ранее «Севергрупп» была совладельцем сотового оператора «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), который в 2019 г. поглотил «Ростелеком». Совладельцы «Т2 Мобайл» получили доли в «Ростелекоме».

Мордашов распространил заявление о том, что он не понимает, из-за чего в отношении него введены санкции. Он утверждает, что всю жизнь занимался экономической деятельностью, включая развитие экономического и культурного сотрудничества со странами Европы, и не имеет отношения к сложившейся геополитической напряженности.