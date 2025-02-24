Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor
|24.02.2025
|Итальянцы скупают акции Veon 1
|06.09.2023
|Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 1
|29.06.2022
|Veon списал $499 млн и ушел в убыток 1
|24.05.2022
|Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании 1
|19.04.2022
|Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций 2
|23.03.2022
|Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» 1
|21.03.2022
|Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции 1
|01.03.2022
|Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона» 1
|02.04.2016
|Владельцы «Альфа-групп» спрятали свои акции «Билайна» 1
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor и организации, системы, технологии, персоны:
|Фридман Михаил 136 7
|Авен Петр 58 7
|Хан Герман 51 7
|Кузьмичев Алексей 50 6
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 5
|Усманов Алишер 301 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Скоч Андрей 11 1
|Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
|Кузьмичев Михаил 2 1
|Косогов Андрей 28 1
|Скоч Владимир 6 1
|Торбахов Александр 97 1
|FT - Financial Times 1226 2
|Bloomberg 1298 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5923 1
|The Economist 45 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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