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Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor



24.02.2025 Итальянцы скупают акции Veon 1
06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 1
29.06.2022 Veon списал $499 млн и ушел в убыток 1
24.05.2022 Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании 1
19.04.2022 Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций 2
23.03.2022 Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» 1
21.03.2022 Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции 1
01.03.2022 Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона» 1
02.04.2016 Владельцы «Альфа-групп» спрятали свои акции «Билайна» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 8
Киевстар - Kyivstar 541 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
МегаФон 8951 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Ростелеком 9749 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
ИКС 321 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Альфа-Групп 699 8
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 98 8
Альфа-Банк 1778 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 4
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 2
Cukurova 96 1
Газпром ПАО 1345 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Лента - Утконос 177 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Ferrari NV 157 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 1
Stellantis NV 3 1
Iveco 12 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
BP - British Petroleum 182 1
Uber 331 1
GPG - Genesis Philanthropy Group 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
Pamplona Capital Management - PCM 4 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1012 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1526 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3464 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 785 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Оповещение и уведомление - Notification 4672 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 522 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
Фридман Михаил 136 7
Авен Петр 58 7
Хан Герман 51 7
Кузьмичев Алексей 50 6
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 5
Усманов Алишер 301 1
Мордашов Алексей 55 1
Скоч Андрей 11 1
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
Кузьмичев Михаил 2 1
Косогов Андрей 28 1
Скоч Владимир 6 1
Торбахов Александр 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 8
Нидерланды 3531 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 7
Украина 7628 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 5
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 153 5
Нидерланды - Амстердам 609 4
Европа 21808 3
Казахстан - Республика 5566 2
Турция - Турецкая республика 2370 2
Великобритания - Лондон 2388 2
Украина Западная 15 2
Азия - Азиатский регион 5557 2
Узбекистан - Республика 1745 2
Норвегия - Королевство 1804 1
Латвия - Латвийская Республика 817 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Джерси - коронное владение Британской короны 39 1
Япония 13307 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Грузия 1244 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 683 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 236 1
Ирландия - Республика 1013 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Испания - Королевство 3717 1
Болгария - Республика 776 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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