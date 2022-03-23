Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна»

Голландская инвестиционная компания Exor, принадлежащая итальянской семье Аньелли, стала вторым по величине акционером группы Veon. Семья Аньелли была среди сооснователей Fiat и сейчас владеет долями в ряде автоконцернов. В последнее время акции Veon подешевели в три раза, а компания испытывает трудности из-за событий на Украине и санкций против российских олигархов.

Exor стал владельцем 5% акций Veon

Голландская инвестиционная компания Exor скупила 5,1% акций телекоммуникационной группы Veon. Информация об этом содержится на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Стоимость данного пакета на начало 2012 г. составляла $151 млн, сейчас, согласно котировкам на американской бирже NASDAQ, он стоит $53 млн.

Семья основателей Fiat

Exor принадлежит британской компании Exor Capital, за которой стоит итальянская семья Аньелли (Agnelli). Патриарх этой семьи Джованни Аньелли (Giovanni Agnelli) основал Exor в 1927 г. Аньелли были одними из основателей итальянского автоконцерна Fiat.

Сейчас Exor владеет долями в автоконцернах Stellantis, Ferrari и Iveco, агроконцерне CNH Industrial, газете The Economist, итальянском медиаконцерне GEDI, итальянском футбольном клубе «Ювентус», перестраховщике PartnerRe и других активов. Выручка Exor в 2021 г. составила $136 млрд, стоимость чистых активов - $32 млрд.

Veon и его основной акционер

Группа Veon владеет российским сотовым оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), украинским оператором «Киевстар», а также телекоммуникационными компаниями в Алжире, Пакистане, Бангладеше, Казахстане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. Штаб-квартира группы находится в Амстердаме. Сама компания зарегистрирована на бермудских островах и рассматривает процесс перерегистрации в Великобритании.

Концерн Exor, совладелец Ferrari Fiat , стал вторым по величине акционером Veon, работающим в России под брендом «Билайн»

Основным владельцем Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп». LetterOne напрямую владеет 47,8% акций Veon, еще 8,3% в интересах Veon владеет голландский штихтинг Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor. Штихтинг – специальная форма собственности в голландском праве. Штихтинг владеет активов в интересах третьего лица, которое не считается его владельцем и не можем им управлять.

Проблемы Veon на Украине

Таким образом, Exor стал вторым по величине после LetterOne владельцем Veon.

У Veon в последнее время есть ряд серьезных проблем. Во-первых, бизнес компании слишком зависит от России и Украины. В России у Veon 49 млн абонентов (22% от общего числа), на Украине – 33 млн (11%). В «Вымпелкоме» работает 29 тыс. человек, в «Киевстаре» - 4 тыс. По итогам 2021 г. Россия принесла Veon половину выручки, Украина – 13%. В связи с этим рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Veon до «мусорного».

Как рассказал в недавнем интервью Reuters гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu), инфраструктура «Киевстар» значительно повреждена из-за происходящих на Украине событий. Сотрудники компании работают в экстремальных условиях и, находясь в бомбоубежищах, во время «тишины» выходят наружу для восстановления работоспособности оборудования.

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Часть оборудования «Киевстар» перенес к западным границам страны, где сейчас наблюдается поток беженцев. Кроме того, многие базовые станции выходят из строя из-за перебоев с электричеством, поэтому для восстановления их работы сотрудникам «Киевстара» приходится заправлять генераторы дизелем.

Санкции против основных владельцев Veon

Другая проблема Veon связана с санкциями. Михаил Фридман, занимавший до недавнего времени посты председателей наблюдательных советов «Альфа-групп» и LetterOne и являвшийся сооснователями обоих компаний, попал под санкции сначала Евросоюза, а потом и Великобритании. Вместе с ним под санкциями оказался бывший президент Альфа-банка (входит в состав «Альфа-групп»), миноритарный акционер «Альфа-групп» и LetterOne Петр Авен.

После этого Фридман покинул и Авен покинули наблюдательный совет LetterOne, а также Фридман вышел из совета директоров Veon. Затем под санкции попали Алексей Кузьмичев и Герман Хан, которые, наряду с Фридманом, являются основными владельцами «Альфа-групп» и LetterOne.

Veon подчеркивает, что компания не является объектом санкций и не имеет контролирующего акционера. Кроме того, на NASDAQ, также как и на голландской бирже Euronext, продолжаются торги акциями Veon. В то же время в США были приостановлены торги компаний с российскими корнями. В частности на Нью-Йоркской фондовой бирже прекратились торги акциями «Мобильных телесистем» (МТС).

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Правда, котировки Veon за последнее время упали в три раза. Если в начале 2022 г. акции компании на NASDAQ торговались по цене $1,7, то сейчас – по цене $0,6.