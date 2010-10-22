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ВымпелКом
Билайн Украина
Украинские радиосистемы (УРС)



22.10.2010 Beeline уходит с Украины и сокращает сотрудников
08.06.2009 «Инфосистемы Джет» перевели ИТ-инфраструктуру УРС в новый ЦОД
18.08.2008 Конфликт акционеров подарил «Билайну» $2,8 млрд
13.08.2008 УРС и «Голден Телеком» оптимизируют организационную структуру
24.06.2008 Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп"
26.03.2008 Русские требуют от норвежцев $1 млрд, прикрываясь "Билайном"
17.01.2008 УРС построили транспортную сеть протяженностью свыше 12 тыс. км
03.10.2007 Арбитраж Московского округа подтвердил правомерность покупки УРС
05.06.2007 Telenor проиграл «ВымпелКому» по УРС
05.06.2007 Высший арбитраж отказал Telenor в удовлетворении заявления
14.05.2007 Высший арбитраж не стал рассматривать жалобу Telenor к "ВымпелКому"
19.03.2007 "Украинские радиосистемы" и UMC открыли обмен мультимедийными сообщениями
07.09.2006 Суд отказал Telenor
04.09.2006 Арбитраж предписал "Вымпелкому" представить допматериалы по приобретению УРС
27.06.2006 Суд спас "Билайн" от иностранцев
26.06.2006 Суд отказал Telenor
23.06.2006 Telenor подал апелляцию на отказ Арбитражного суда
06.04.2006 Ericsson в рамках договора на $200 млн. поставит УРС оборудование Mobile Softswitch
14.02.2006 "Билайн" спасает украинский рынок
06.02.2006 "Билайну" предложили стать "виртуалом"
26.01.2006 Telenor требует от "Вымпелкома" информацию о бенефициарах продавцов УРС
26.01.2006 "Билайну" запретят появляться на Украине?
26.01.2006 Telenor подает иски против "Вымпелкома" в связи с покупкой УРС
14.12.2005 "Билайн" остался без бюджета
14.12.2005 "ВымпелКом" ивестирует в развитие сети УРС
13.12.2005 "Билайн" тянет кота за хвост
06.12.2005 Telenor считает идею объединения "Киевстара" c "ВымпелКомом" "противоестественной"
16.11.2005 НКРС Украины выдала 4 крупнейшим украинским операторам сотовой связи дополнительные лицензии
14.11.2005 В "Билайне" начались неуставные отношения
11.11.2005 "ВымпелКом" планирует занять 15% украинского рынка сотовой связи
11.11.2005 "ВымпелКом" приобрел "Украинские радиосистемы"
27.10.2005 "ВымпелКом" работает над завершением сделки по покупке украинского "УРС"
19.09.2005 Совет директоров "ВымпелКома" признал решение собрания акционеров по приобретению УРС
19.09.2005 У варягов остался последний шанс остановить"Билайн"
15.09.2005 "Билайн" оказался на грани разрыва
14.09.2005 "Билайну" преподнесли неприятный сюрприз
06.09.2005 Шведы обогнали "Альфу" в борьбе за "Украинские радиосистемы"
31.08.2005 Викинги нанесли по "Альфе" ответный удар
23.08.2005 "Альфа-Телеком" будет судиться за "Киевстар"
22.08.2005 Сделку "ВымпелКома" оценят иностранцы

Публикаций - 166, упоминаний - 414

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7491 142
Telenor 688 92
Киевстар 435 75
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 41
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 32
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 30
Альфа-Групп - Altimo 381 30
UMC - United Microelectronics Corporation 272 27
Астелит 124 22
Turkcell 312 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 631 15
Укртелеком 222 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 12
Сторм 54 7
Telia Company - TeliaSonera 782 7
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 138 6
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 6
Ростелеком - Связьинвест 1656 5
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 106 5
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 148 4
Buztel 30 4
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 41 4
Ericsson 2274 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 3
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 9 3
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel 129 3
Интертелеком - Intertelecom 36 3
Мобител 62 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 3
АФК Система ПАО 1617 3
Vodafone Group 1267 3
Питерская группа связистов 165 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 2
Deutsche Telekom 889 2
Lenovo Motorola 3318 2
IBM 8669 2
Microsoft Corporation 20985 2
Альфа-Групп 581 38
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1764 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 8
РТС - Фондовая биржа 317 5
IPOC 121 4
Citigroup 270 3
Farimex - Фэримекс 14 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 87 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 46 3
UBS AG 288 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 2
Deutsche Bank - Дойчебанк 288 2
Альфа-Банк 1327 2
Daewoo 68 2
System Capital Management (SCM) 23 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 2
ПриватБанк 184 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 843 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
YUMA 4 1
Deutsche Boerse Group AG - Frankfurt Stock Exchange - Франкфуртская фондовая биржа Немецкая 1 1
Qiwi 789 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
Харьковский метрополитен 2 1
Fellowes 32 1
Cukurova 87 1
Merrill Lynch 427 1
FGI Wireless 11 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 105 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 1
ИСК - Ижевская строительная компания 7 1
EPIC Telecom Invest 142 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 334 1
Банк Зенит 194 1
Почта России ПАО 1773 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 10
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 464 8
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 8
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 7
Верховный суд Российской Федерации 289 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
Районный суд Днепропетровска 1 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 555 1
Международный арбитраж 12 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 44 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 149 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2344 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 22
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 2
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 42 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 2
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 48 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 26 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 1
Softswitch - программный коммутатор 65 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6275 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 163 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 1
Microsoft Windows 10 10098 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 1
Autodesk AutoCAD 264 1
Huawei OptiX 8 1
Qiwi Кошелек 154 1
Qiwi Терминалы 100 1
Изосимов Александр 188 24
Резникович Алексей 57 12
Бабаев Кирилл 54 10
Макаренко Виктор 14 9
Баринов Александр 33 7
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 7
Lunder Jo - Лундер Джо 59 6
Химич Роман 39 6
Фридман Михаил 89 6
Литовченко Игорь 22 6
Ахметов Ринат 52 5
Миронов Сергей 61 5
Кочетков Владислав 247 5
Каримова Гульнара 89 4
Куликов Павел 22 4
Каримов Ислам 86 4
Малис Олег 73 4
Яковицкий Алексей 21 3
Малиновский Евгений 11 3
Богатов Антон 79 3
Янукович Виктор 49 3
Морошкин Александр 118 3
Немшич Борис 22 3
Ложкина Ирина 8 2
Дзекон Георгий 13 2
Данилин Алексей 16 2
Граванова Юлия 20 2
Тимошенко Юлия 28 2
Пятахин Андрей 19 2
Ющенко Виктор 38 2
Минаев Артем 26 2
Нефедов Павел 44 1
Авдеев Сергей 26 1
Кабулаев Иван 16 1
Кромский Дмитрий 28 1
Плесконос Дмитрий 32 1
Белковский Станислав 28 1
Зобнина Маргарита 54 1
Муранов Александр 1 1
Баженова Елена 29 1
Украина 5525 115
Россия - Российская федерация - РФ 82238 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 26
Украина - Киев 906 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 18
Казахстан - Республика 4128 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 15
Украина - Днепр - Днепропетровск 159 14
Норвегия - Королевство 1048 14
Узбекистан - Республика 1251 14
Таджикистан - Республика 712 13
Великобритания - Виргинские Острова 161 13
Украина - Харьковская область - Харьков 176 10
Европа Восточная 2809 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 9
Армения - Республика 1044 8
Украина - Одесса 99 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1214 7
ДНР - Донецк 133 7
США - Нью-Йорк 2587 7
Грузия 1032 7
Украина - Львов 66 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 6
Нидерланды 1990 6
Россия - ЮФО - Севастополь 456 5
Швейцария - Женева 315 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 174 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 137 4
Беларусь - Белоруссия 3200 4
Люксембург Великое Герцогство 356 3
Европа Центральная 221 3
Кипр - Республика 353 3
Молдавия - Республика Молдова 644 3
Азия - Азиатский регион 3150 3
Африка - Африканский регион 2662 3
Ближний Восток 2484 2
Европа 7252 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 3
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 46 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 18 1
Физика - область естествознания 73 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 34
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 8
Thomson Reuters - Рейтер 5678 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
Dow Jones Business News 88 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
IDC - International Data Corporation 4519 1
Frost & Sullivan 176 1
S&P - Standard and Poor’s 449 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
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