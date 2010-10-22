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ВымпелКом
Билайн Украина
Украинские радиосистемы (УРС)
Публикаций - 166, упоминаний - 414
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Windows 10 10098 1
|Oracle E-Business Suite - OEBS 474 1
|Autodesk AutoCAD 264 1
|Huawei OptiX 8 1
|Qiwi Кошелек 154 1
|Qiwi Терминалы 100 1
|Изосимов Александр 188 24
|Резникович Алексей 57 12
|Бабаев Кирилл 54 10
|Макаренко Виктор 14 9
|Баринов Александр 33 7
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 7
|Lunder Jo - Лундер Джо 59 6
|Химич Роман 39 6
|Фридман Михаил 89 6
|Литовченко Игорь 22 6
|Ахметов Ринат 52 5
|Миронов Сергей 61 5
|Кочетков Владислав 247 5
|Каримова Гульнара 89 4
|Куликов Павел 22 4
|Каримов Ислам 86 4
|Малис Олег 73 4
|Яковицкий Алексей 21 3
|Малиновский Евгений 11 3
|Богатов Антон 79 3
|Янукович Виктор 49 3
|Морошкин Александр 118 3
|Немшич Борис 22 3
|Ложкина Ирина 8 2
|Дзекон Георгий 13 2
|Данилин Алексей 16 2
|Граванова Юлия 20 2
|Тимошенко Юлия 28 2
|Пятахин Андрей 19 2
|Ющенко Виктор 38 2
|Минаев Артем 26 2
|Нефедов Павел 44 1
|Авдеев Сергей 26 1
|Кабулаев Иван 16 1
|Кромский Дмитрий 28 1
|Плесконос Дмитрий 32 1
|Белковский Станислав 28 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Муранов Александр 1 1
|Баженова Елена 29 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 34
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 8
|Thomson Reuters - Рейтер 5678 6
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
|Dow Jones Business News 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru