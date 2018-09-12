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Adware рекламное программное обеспечение



12.09.2018 Популярный антивирус для Mac оказался китайским шпионом
22.09.2015 Опасный установщик распространяет троянов для Mac OS X
29.10.2007 Компания-распространитель adware закрылась после штрафа в $1,5 млн.
17.07.2007 Symantec записал в adware программу NASA
11.10.2006 Разработчика Microsoft лишили статуса из-за adware

Публикаций - 165, упоминаний - 175

Adware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4228 24
Apple Inc 11285 7
Twitter 2736 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2764 2
InfoWatch - Инфовотч 933 2
Sony 6490 2
1С-ИжТиСи 6412 1
7098 1
Intel Corporation 11703 1
Citrix Systems 787 1
Snapchat 109 1
Salesforce.com 394 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 1
Судебная власть - Judicial power 2119 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11416 76
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79806 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20368 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22223 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7612 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25589 5
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9295 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4760 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54166 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15155 3
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6651 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3652 2
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 314 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 901 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5652 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5257 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8230 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1182 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11019 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8408 1
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 89 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 461 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 932 1
Microsoft Windows 14556 25
Linux OS 8364 6
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6630 1
Apple iOS 6898 1
Microsoft Outlook 1298 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50399 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15252 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13016 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39734 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15277 1
Швеция - Королевство 3540 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9389 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10102 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1918 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24558 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 507 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4736 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4466 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3779 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7938 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7506 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227109, в очереди разбора - 870492.
Создано именных указателей - 114676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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