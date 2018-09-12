Индексная книга CNews*
Adware рекламное программное обеспечение
Публикаций - 165, упоминаний - 175
Adware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4228 24
|Apple Inc 11285 7
|Twitter 2736 5
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2764 2
|InfoWatch - Инфовотч 933 2
|Sony 6490 2
|1С-ИжТиСи 6412 1
|1С 7098 1
|Intel Corporation 11703 1
|Citrix Systems 787 1
|Snapchat 109 1
|Salesforce.com 394 1
|Microsoft Windows 14556 25
|Linux OS 8364 6
|Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 2
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6630 1
|Apple iOS 6898 1
|Microsoft Outlook 1298 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227109, в очереди разбора - 870492.
Создано именных указателей - 114676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227109, в очереди разбора - 870492.
Создано именных указателей - 114676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.