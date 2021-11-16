Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции

Российская инвестиционная компания LetterOne раскритиковала положение дел и систему управления в турецком сотовом операторе Turkcell, который с 2020 г. находится под контролем Турецкого фонда благосостояния. Россияне недовольны слабыми финансовыми показателями Turkcell, маленькими дивидендами и недооцененностью оператора.

LetterOne критикует руководство Turkcell

Компания LetterOne — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — раскритиковала политику руководства крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell, в число совладельцев которого она входит. Соответствующее письмо, адресованное совету директоров Turkcell, опубликовано на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). LetterOne также является крупнейшим акционером группы Veon, в которую входит российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

В LetterOne утверждают, что будучи уверенными в перспективах Turkcell, компания разочарована результатами деятельности оператора, его стратегическим развитием и акционерной стоимостью. У руководства оператора, по мнению LetterOne, отсутствуют достаточные навыки, экспертиза и ответственность для реализации потенциала компании и получения прибыли для акционеров.

С 2020 г. Turkcell оказалась под контролем Турецкого фонда благосостояния (Turkish Wealth Fund, TWF), который, по мнению LetterOne, не выполнил своих обещаний относительно финансовых показателей и прозрачного корпоративного управления компании. Turkcell является лидером турецкого рынка сотовой связи, занимая долю в 45,5%. У Turkcell также высокий показатель ARPU (средняя ежемесячная выручка на одного абонента) — $5,8.

Плохие финансовые показатели Turkcell

В то же время, у Turkcell одно из самых низких среди работающих на развивающихся рынках телекоммуникационных операторов отношение капитализации компании к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) — 3,1 по прогнозу на 2021 г. С лета 2020 г. он понизился на 0,7.

Структура «Альфа-групп» раскритиковала управление крупнейшим сотовиком Турции

Также у Turkcell низкая маржинальность, рассчитываемая как доля свободного денежного потока в выручке: 13% по итогам 2020 г. По прогнозу на 2021 г. этот показатель снизится на 2,1 процентных пункта. В то же время у ближайшего конкурента, Turk Telecom данный показатель составляет 21%.

Маржинальность другого типа, рассчитываемая как доля свободного денежного потока в показателе EBITDA, у Turkcell на протяжении последних шести лет практически неизменная — 32-33%. А, например, Turk Telecom по прогнозу на 2021 г. этот показатель достигнет 45% (рост за шесть лет на 10 процентных пунктов). Также у Turkcell неудовлетворительная дивидендная доходность среди телекоммуникационных компаний, работающих на развивающихся рынках.

Кроме того, Turkcell демонстрирует слабый показатель возврата инвестиций акционерам относительно среднего значения данного показателя для компаний из турецкого делового индекса BIST-100 и аналогичного значения для Turk Telecom. Также Turkcell два с лишним года назад анонсировал стратегию монетизации своих цифровых активов, но она до сих пор не была разработана.

Проблемы с советом директоров Turkcell

На последнем собрании акционеров все 83 институциональных инвестора Turkcell голосовали против переизбрания совета директоров. Также две международные организации, специализирующиеся на защите прав миноритарных акционеров — ISS и Glass Lewis — рекомендовали голосовать против переизбрания всех членов совета директоров.

При этом обе упомянутые организации выражают сомнение в том, что независимые члены совета директоров реально являются таковыми ввиду их связей с турецким правительством. Инвестиционная компания UBS рекомендовала продавать акции Turkcell.

Сейчас в совете директоров Turkcell девять членов. TWF имеет право назначать пять членов, включая председателя совета. Трое членов совета директоров являются независимыми: Афиф Демиркиран (Afif Demirkiran, в разное время входил в состав руководителей парламентских комиссий Турция — ЕС, Турция — Испания, Турция — Пакистан), Наиль Олпак (Nail Olpak, входит в советы многих турецких компаний и общественных организаций) и профессор стамбульского университета Medipol Хусейн Арслан (Huseyin Arslan)

Также в совет директоров входит бывший топ-менеджер Vodafone и член совета директоров ряда международных телекоммуникационных компаний Джулиан Хорн-Смит (Julian Horn-Smith). Единственная женщина в совете директоров, Фиген Килиц (Figen Kilic) представляет турецкое Министерство труда, семьи и социальной защиты.

Предложения LetterOne

По мнению LetterOne, члены советы директоров Turkcell в большинстве своем не имеют достаточного опыта работы в телекоммуникационной отрасли и лишены серьезной мотивации: директора компании вместе с ее руководителями за последние два года владели в совокупности лишь 0,003% акций Turkcell (стоимость данного пакета — примерно $140 тыс.).

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LetterOne считает, что деятельность членов совета директоров Turkcell должна стать более транспарентной (в том числе необходимо отчитываться о получаемых ими вознаграждениях), также директора и топ-менеджеры должны стать участниками новой программы мотивации, привязанной к котировкам акций компании.

Кроме того, в совете директоров должно быть больше женщин. Также из независимых директоров должен быть сформирован комитет по стратегии, который предпримет шаги для увеличения свободного денежного потока и роста маржинальности по данному показателю на пять процентных пунктов. Вместе с этим компания должна взять на себя обязательства по увеличению дивидендных выплат в долларовом выражении.

Также Turkcell должен выработать стратегию монетизации относительно своих второстепенных активов: мессенджера BiP, платежной системы Paycell, интернет-провайдера SuperOnline и сотовых башен.

Длительный конфликт за Turkcell

«Альфа-групп» стала акционером Turkcell еще в 2005 г., приобретя у одного из крупнейших на тот момент совладельцев оператора, турецкой группы Cukurova пакет, эквивалентный 13,3% акций Turkcell за $1,6 млрд. Тогда же россияне дали Cukurova кредит на сумму $1,7 млрд под залог другого пакета, эквивалентного 13,7% акций оператора.

Однако ранее Cukurova договорилась продать оба этих пакета акций (27% в совокупности) другому крупному акционеру Turkcell, шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название — Telia) за $3,1 млрд. В связи со срывом сделки TeliaSonera инициировала судебные разбирательства с Cukurova в ряде международных инстанций.

С 2007 г. уже «Альфа-групп» стала судиться с Cukurova: россияне обвинили турецких партнеров в невыполнении условий кредитного соглашения и потребовали передачи заложенного пакета акций. С 2009 г. «Альфа-групп» и TeliaSonera договорились о совместной борьбе за контроль над Turkcell.

В 2013 г. суд постановил, что Cukurova нарушила условия кредитного соглашения, но предоставил турецкой стороне возможность его досрочного погашения. Это было сделано за счет кредита от государственного Zirat Bankasii, которому в залог была передана доля Cukurova в Turkcell.

С 2015 г. LetterOne вновь стала судиться с Cukurova: на этот раз турецких партнеров обвинили в нарушении условий акционерного соглашения. Впоследствии суд признал этот факт и потребовал от Cukurova либо продать ее долю в Turkcell в пользу LetterOne, либо выкупить долю LetterOne. Данное решение не было исполнено.

Конфликт завершился лишь в 2020 г. Тогда крупнейшим акционером Turkcell стал TWF. Telia и Cukurova вышли из капитала оператора. LetterOne, наоборот, увеличила свой пакет и стала напрямую владеть 24,8% акций оператора.

Данный пакет был передан голландскому штихтингу IMTIS. Штихтинг — специальная форма собственности в Голландии: владелец, передавая актив штихтингу, перестает считаться его собственником, но может получить выгоду от его продажи. Затем IMTIS продал 5% акций Turkcell за $205 млн. Сейчас IMTIS в интересах LetterOne владеет 19,8% акций Turkcell.