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Glass Lewis Glass, Lewis & Co

Glass Lewis - Glass, Lewis & Co

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.05.2022 Акционеры Intel взбунтовались против выплаты топ-менеджерам гигантских бонусов 1
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе 1
04.02.2022 Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции 1
16.11.2021 Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции 1
24.03.2011 Стив Джобс переизбран в совет директоров Disney 2
25.07.2008 RiskMetrics ISS поддержала совет директоров Yahoo 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Glass Lewis и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1412 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
Superonline 4 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 825 3
Telecom Austria 9 2
Türk Telekom - Turk Telekomunikasyon 20 1
Philips 2100 1
Yahoo! 3728 1
AMD - Advanced Micro Devices 4677 1
AMD Xilinx 100 1
Intel Corporation 12848 1
Apple Inc 13212 1
Amazon Inc - Amazon.com 3292 1
Альфа-Групп 745 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 3
Cukurova 97 3
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 6 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Walt Disney Company 647 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 4
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 3
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9461 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 3
Data monetization - Монетизация данных 1982 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 927 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5543 2
Корпоративное управление - Corporate governance 105 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 657 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 1
Turkcell Bip - Мессенджер 36 3
Apple iPad 4019 1
Demirkiran Afif - Демиркиран Афиф 3 3
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 3
Huseyin Arslan - Арслан Хусейн 3 3
Olpak Nail - Олпак Наиль 3 3
Jassy Andy - Джесси Энди 14 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Icahn Carl - Икан Карл 59 1
Aksu Bulent - Аксу Булент 1 1
Kern Arthur - Керн Артур 3 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1034 1
Lisa Su - Лиза Су 59 1
van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 1
Фридман Михаил 146 1
Кузьмичев Алексей 54 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Хан Герман 56 1
Icahn Carl - Айкан Карл 68 1
Нидерланды 3757 4
Испания - Королевство 3842 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 3
Турция - Турецкая республика 2633 3
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
Беларусь - Белоруссия 6316 2
Швеция - Королевство 3789 2
Финляндия - Финляндская Республика 3703 2
Украина 7939 2
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 199 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18251 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1284 3
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 20 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8519 3
Аудит - аудиторский услуги 1273 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8283 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7549 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2921 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 729 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 747 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 777 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8115 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3142 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10434 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 1
Bloomberg 1635 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 245 1
The Register - The Register Hardware 1788 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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