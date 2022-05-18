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Glass Lewis Glass, Lewis & Co
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 9
Glass Lewis и организации, системы, технологии, персоны:
|Vodafone Group 1412 3
|Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
|Superonline 4 3
|Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 3
|Veon - VimpelCom - ВымпелКом 825 3
|Telecom Austria 9 2
|Türk Telekom - Turk Telekomunikasyon 20 1
|Philips 2100 1
|Yahoo! 3728 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4677 1
|AMD Xilinx 100 1
|Intel Corporation 12848 1
|Apple Inc 13212 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3292 1
|Turkcell Bip - Мессенджер 36 3
|Apple iPad 4019 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.